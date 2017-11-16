10 مشاريع قيمتها 5.6 مليارات دولار انتقلت لمراحل الإنشاء والتنفيذ

6 % نمو عدد مشاريع النفط والغاز في دول التعاون خلال الربع الثالث محمود عيسى

كشف تقرير تحليلي جديد أن القيمة الإجمالية لنحو 361 مشروعا نشطا في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 331.4 مليار دولار في نوفمبر 2017.

ونقلت شركة كونستراكشن ويك عن أحدث تقارير النفط والغاز الصادر عن شبكة بي ان سي نيتوورك، فإن مشاريع البناء في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل 2% من إجمالي المشاريع النشطة في المنطقة، والتي تمثل 14% من إجمالي القيمة التقديرية للمشاريع، وهذا يعكس قيمة عالية نسبيا لمشاريع الطاقة المتوسطة، مقارنة بغيرها من مشروعات الهندسة المدنية والإنشائية.

وجاء في التقرير انه تم خلال الربع الثالث 2017 الإعلان عن 17 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 22.05 مليار دولار في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من انخفاض أسعار النفط التي كانت تحوم حول الحاجز النفسي البالغ 50 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير أن عدد مشاريع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع في الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، كما ارتفع إجمالي القيمة التقديرية لهذه المشاريع بنسبة 5%.ويسلط التقرير الضوء على ان قطاع الهيدروكربون يمثل 30% من الاقتصاد المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي و60% من إجمالي قيمة صادراتها.

وأوضح أن 10 مشاريع نفط وغاز تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 5.6 مليارات دولار انتقلت خلال الربع الثالث من عام 2017 إلى مراحل الإنشاء والتنفيذ من مراحل أخرى سابقة، في حين تم إنجاز 15 مشروعا أخرى بقيمة 9.9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشبكة بي ان سي نيتوورك افين جدواني: «إن التفاؤل المتجدد بنمو الاقتصاد العالمي والزيادة الطفيفة في الطلب على النفط ينعكس في احدث التقارير التحليلية لمشروعات النفط والغاز الصادر عن الشبكة فضلا عن الإعلان عن 17 من مشروعات النفط والغاز الجديدة، حيث بلغت قيمتها 22.05 مليار دولار في الربع الثالث 2017، ما رفع عدد مشاريع الطاقة إلى 361 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 331.4 مليار دولار.

وأضاف جدواني «ان هذا يعكس أيضا تصميم حكومات دول الخليج وعزمها على استثمار المزيد في مشروعات الهيدروكربون لزيادة الإنتاج والصادرات من منتجات البترول والغاز بغية دفع النمو الاقتصادي العالمي الذي يتوقع أن يتسارع في السنوات القليلة المقبلة».

ومن بين المشاريع الرئيسية التي تم الإعلان عنها في الربع الثالث من عام 2017 في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي خط أنابيب سلطنة عمان إلى الهند وتقدر تكلفته بنحو 5.6 مليارات دولار، ومصفاة الدقم الجديدة في السلطنة أيضا بقيمة 3 مليارات دولار وغيرهما، مشيرا إلى أن النمو في مشاريع بناء النفط والغاز سيخلق أيضا فرص عمل جديدة ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة.