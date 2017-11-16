الشايع: الجائزة مصدر فخر لي ولـ50 ألف موظف يعملون معنا

نعمل لتطوير ثقافة التجزئة بالشرق الأوسط وتوفير خيارات جديدة للزبائن

اختارت مجلة أريبيان بزنس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «محمد حمود الشايع» محمد عبدالعزيز الشايع، كأبرز شخصية فاعلة في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط على مدى 30 سنة.

وقد تسلم محمد عبدالعزيز الشايع الجائزة من الرئيس التنفيذي لمجموعة ITP الإعلامية علي عكاوي، وذلك في الحفل الذي أقيم في دبي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المجلة.

وتأتي هذه الجائزة تكريما لدور محمد الشايع في تطوير ثقافة تجارة التجزئة في الشرق الأوسط، منذ افتتاح أول محل للعلامة التجارية «مذركير» في 1983، لتضم شركة الشايع اليوم أكثر من 3500 محل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا.

كما تضمن الحفل تكريم مجموعة من رجال الأعمال المعروفين في الشرق الأوسط لمساهمتهم في مختلف القطاعات، حيث تم تكريم نائب الرئيس التنفيذي للسوق الحرة كولم ماكلوغلين، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة إعمار العقارية عن قطاع العقار محمد العبار، والرئيس التنفيذي لمجموعة لولو عن قطاع ريادة الأعمال يوسف العلي، ووزيرة دولة التسامح عن إنجازات المرأة الشيخة لبنى خالد القاسمي، ومؤسس مجموعة «جيمس» التعليمية عن قطاع التعليم صني فاركي، وعضو مؤسس ورئيس مجموعة إدجو ورئيس مجلس إدارة مجموعة باديكو القابضة منيب المصري.

وبهذه المناسبة، قال علي عكاوي: «لعب محمد الشايع دور كبير في تطوير قطاع التجزئة، فإنجازاته لم تقتصر على تأسيس امبراطورية تجزئة عظيمة فحسب، بل امتد تأثيره بشكل واضح على المجتمع ككل. كما يتميز محمد الشايع بكونه الأقدر والأكفأ على اكتشاف أفضل الخيارات لأسواق المنطقة وتنفيذ رؤيته في الوقت المناسب».

وتعقيبا على تسلم الجائزة، قال محمد عبدالعزيز الشايع: «هذه الجائزة مصدر فخر لي ولأكثر من 50 ألف موظف يعملون معنا في شركة الشايع.. لطالما اعتقدت أن قطاع التجزئة هو الأكثر تميزا في العالم، ويسعدني أن أعمل مع بعض أشهر العلامات التجارية العالمية بهدف تطوير ثقافة التجزئة في الشرق الأوسط، وتوفير المزيد من الخيارات للزبائن والآلاف من فرص العمل للمجتمع».

ومنذ افتتاح شركة محمد حمود الشايع لأول محل لعلامة تجارية عالمية في عام 1983، أثبتت أنها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة التي تسعى دائما إلى الابتكار والتميز في خدمة الزبائن، وتقديم أفضل وأشهر العلامات التجارية العالمية إلى زبائنها في المنطقة.

وتعد شركة الشايع الوكيل لأكثر من 80 علامة تجارية منها: «ستاربكس» و«اتش آند ام» و«مذركير» و«دبنهامز» و«أمريكان إيجل» و«بي. إف. تشانغز» و«تشيزكيك فاكتوري» و«فيكتوريا سيكريت» و«بووتس» و«بوتري بارن» و«كيدزانيا»، وتوظف أكثر من 50.000 موظف من 120 جنسية مختلفة ضمن قطاعات متنوعة تشمل الملابس والأحذية والصحة والجمال والأغذية والبصريات والصيدلة والمفروشات والأثاث المنزلي والترفيه العائلي.