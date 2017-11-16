ينظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية، ومركز جدل للتدريب الإعلامي دورة تدريبية تحت عنوان «الإعلام الرقمي في خدمة القطاع المصرفي».

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي: إن عقد مثل هذه الدورات يهدف إلى مواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، التي فرضت نفسها على وسائل الإعلام المتعددة: المقروءة، والمرئية، والمسموعة، وعلى الإعلام الإلكتروني، والقطاع المصرفي.

وأضاف ان الاتحاد يحرص على تطوير قدرات العاملين في مؤسسات القطاع المصرفي وخاصة العاملين في دوائر الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد والبنوك العاملة في الكويت، ووكالة كونا، والصحافيين العاملين في مجال الأخبار المصرفية.

كما تهدف الى رفع كفاءة الكوادر التي تقع عليها مسؤولية النهوض بأعمال المؤسسات المصرفية بمختلف الطرائق والأساليب، وذلك بتطوير أخبارهم وتقاريرهم وبياناتهم، بطريقة تواكب تطورات العصر والإعلام الرقمي ليعكس الصورة المثلى للخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي للدولة والمجتمع.

وبين د.الحساوي أن الدورة التدريبية التي تستمر في فندق الفور بوينتس الكويت 5 أيام بين 19-23 نوفمبر، سيتم فيها التدريب على اتقان إعداد مواضيع تتعلق بأهمية تطوير الأخبار المصرفية وكتابتها بطريقة متطورة تواكب التحديات الجديدة التي تواجه مختلف وسائل الإعلام، لتطوير عملها وأخبارها في ظل التقدم التكنولوجي والتنافس بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الدورة ستركز على إنتاج تقارير الفيديو باستخدام الإعلام الرقمي الحديث، وذلك بتحويل الأرقام والبيانات والإحصائيات المالية والمصرفية الى صور وفيديوهات تبسط المعلومة وتقدمها بطريقة حديثة وعصرية تواكب تطورات العصر.