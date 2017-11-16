«3 فائزين في 3 أشهر».. فرصة للسفر إلى إيطاليا برفقة شخص والتمتع بقيادة «فيراري»



أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع ماستركارد العالمية حملة ترويجية جديدة لعملاء البطاقات المصرفية بعنوان «تمتع بجولتك في إيطاليا مع فيراري» لتشجيعهم على استخدام بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع في سداد قيمة المشتريات داخل وخارج الكويت.

وتستمر الحملة التي بدأت في 1 نوفمبر 2017 لمدة 3 شهور، حيث تتيح لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد فرصة دخول السحب الشهري على رحلة العمر لشخصين لمدة 5 أيام في إيطاليا، إذ تتضمن الرحلة قيادة سيارات فيراري الرياضية في إيطاليا، وتذكرة ذهاب وعودة من الكويت الى إيطاليا على درجة رجال الأعمال، وإقامة فندقية في إيطاليا، بالإضافة الى زيارة متحف فيراري.

وتتيح حملة «تمتع بجولتك في إيطاليا مع فيراري» للعملاء فرصة الدخول في السحب الشهري مقابل انفاق 100 دينار كحد أدنى كل شهر باستخدام بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية او مسبقة الدفع، بحيث يمنح كل دينار يتم إنفاقه محليا العميل فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري الذي يقام على مدى 3 أشهر، فيما يمنحه كل دينار يتم إنفاقه خارج الكويت 3 فرص للدخول في السحب الشهري.

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، في «بيتك»، فادي الشالوحي ان الحملة تأتي ضمن إطار جهود «بيتك» وحرصه الدائم على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية بما يضيف قيمة على تعاملاتهم المصرفية ويعزز من ثقتهم ويساهم في تحسين مستوى الرضا لدى العميل.

وأضاف الشالوحي في تصريح صحافي، ان «بيتك» هو البنك الوحيد على مستوى الكويت الذي أطلق هذه الحملة التي ترمي الى تعزيز تواجد البنك، لاسيما انه يستحوذ على أكبر حصة سوقية في سوق البطاقات المصرفية، وكذلك منح العملاء تجربة تسوق فريدة من خلال استخدام بطاقات «بيتك» المصرفية.

وأضاف ان «بيتك» يسعى دائما الى منح عملائه مميزات خاصة تميزهم عن أقرانهم في السوق وتترك فيهم انطباعا جميلا يعزز ولاءهم وثقتهم في البنك.

من جانبه، قال بانكاج كاتوريا، رئيس ماستركارد في منطقة الخليج الشمالي: في ماستركارد، تتجاوز التجربة التي نقدمها لحاملي بطاقاتنا رحلة عملية الدفع، حيث نتفهم تطلعات حاملي البطاقات ونبحث دائما عن الفرص التي من شأنها أن تحفز العملاء على اعتماد بطاقات الدفع وإضافة المزيد من القيمة إلى أسلوب حياتهم، سواء كان ذلك للسفر أو التسوق أو تناول الطعام.