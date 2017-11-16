قدمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) عرضا شاملا عن خدماتها ومنتجاتها التأمينية المتعددة والمتميزة إلى موظفي وزارة النفط، من خلال التواجد بجناح خاص داخل مبنى الوزارة، انطلاقا من حرص الشركة على خدمة عملائها من مختلف الشرائح، والوصول اليهم في أماكن تواجدهم وتقديم معلومات ورؤية شاملة عن «بيتك تكافل».

وقد تواجد فريق متخصص من «بيتك تكافل» في جناح خاص للتعريف بالحلول التأمينية المبتكرة التي تقدمها الشركة والخدمات المتعددة في مجال التأمين لموظفي وزارة النفط مع بعض العروض والمزايا والتسهيلات الحصرية والخاصة على بعض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بمناسبة تواجدها في الوزارة.

وقد استقبل الموظفون خدمات الشركة بكل ترحاب وتفهم لدور التأمين المهم في الحياة العصرية للشخص والمنشأة والمجتمع، وقام فريق «بيتك تكافل» بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم والاستماع لمقترحاتهم بغية الالتزام بتقديم المنتجات والخدمات بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات العملاء وبأفضل مستوى ممكن.