أعلن بنك برقان عن فوز محمد اشفاق ملك نواز بسيارة «نيسان باترول» ذات الدفع الرباعي خلال سحب حساب «الثريا للراتب» الشهري، وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز بالسيارة، حيث قام بتسليمه الجائزة مساعد مدير عام ورئيس التسويق في بنك برقان حنين الرميحي.

ومع السحب الشهري، يحصل العميل على فرصة لربح سيارة نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر مقابل كل 10 دنانير متوافرة في الحساب يحصل العميل على فرصة واحدة.

وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته، بالإضافة إلى ذلك، الاستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.