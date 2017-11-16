الحمد: نرعى الحفل لحرصنا على تنمية الكفاءات وتطويرها



أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن رعايتها للحفل السنوي العاشر لتخريج دفعة جديدة من المحللين الماليين المعتمدين لعام 2017، الذي تنظمه جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت في 20 الجاري، في قاعة الشيخة سلوى الصباح في فندق مارينا الكويت.

وستكون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة الوطني للاستثمار شيخة البحر الضيفة الرئيسية لهذا الحفل، حيث ستلقي كلمة تعرب فيها عن أهمية الحصول على مثل هذه الشهادة، كما ستقوم بتوزيع الشهادات على الخريجين الجدد لهذا العام.

وسيشارك في الحفل أيضا الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين د. بول سميث، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين وممثلين عن شركة الوطني للاستثمار مع عدد من المستشارين والمحللين والمختصين في قطاع المصارف والاستثمار في الكويت، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومن بينهم الخبير الديموغرافي العالمي د.أملان روي الذي سيكون المتحدث الضيف في هذا الحفل.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد: «جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت شريك استراتيجي لشركة الوطني للاستثمار في إعداد محللين مهنيين أكفاء يتمتعون بمستوى عال من الخبرة والحرفية، والذي ينعكس نجاحا وتطورا في مختلف مراحل حياتهم العملية».

وأضاف: «تأتي رعايتنا لهذا الحفل ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، ودليلا على مدى حرصنا على الاستثمار في تنمية الكفاءات وتطويرها وفتح فرص جديدة لبناء مستقبل زاهر لشباب الغد، ويسرنا أن نهنئ هؤلاء الخريجين على النجاح الكبير الذي حققوه نحو مستقبل واعد بالنجاح».

ومن جهة أخرى، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت مجبل القطان «نود أن نشكر شركة الوطني للاستثمار على دعمهم المتواصل وشراكتهم في تطوير قطاع الاستثمار في الكويت، حيث ان ذلك يدعم هدفنا المشترك تجاه حث محترفي الاستثمار على المساهمة في النمو الاقتصادي».

وأضاف: «في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة، تتنامى الحاجة إلى وجود محللين مهنيين مؤهلين للتكيف مع التغيرات مع ضمان تقديم قيمة للعملاء في الوقت ذاته، وذلك من خلال مستويات أعلى من الشفافية والممارسات الأخلاقية التي تضع مصلحة المستثمرين أولا».