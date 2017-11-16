قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأضاف المعهد أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 6.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر لتصل إلى 461.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.2 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 919 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 2.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 652 ألف برميل يوميا إلى 8.1 ملايين برميل يوميا.

إلى ذلك، هبطت أسعار النفط 1% خلال تعاملات أمس في استمرار لخسائر الثلاثاء بعدما ألقت وكالة الطاقة الدولية شكوكا على ما أثير خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن تحسن أسواق الوقود.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.61 دولارا للبرميل في العقود الآجلة بانخفاض قدره 60 سنتا، أو ما يعادل 1%، عن التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55.14 دولارا للبرميل بانخفاض 56 سنتا، أو ما يعادل 1%.