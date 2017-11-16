26 جائزة أسبوعية منها جائزة كبرى بـ 25 ألف دينار و25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار



أجرى البنك الأهلي المتحد في 15 نوفمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي دخول السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 الف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 الف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة اللذين طالما حلم بهما.

وبهذه المناسبة، قال البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «إننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا».

وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول حسين محمود عبدالله على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: فرح فؤاد مكاوي، ناصر هليل العنزي، خالد صالح بوخمسين، نوف طلال الغانم، صلاح خالد العازمي، خالد علي العتيبي، شيخة عبدالعزيز المزيني، حمد مساعد الصالح، فيصل معضد الحويلة، سهى احمد السهو، حميدة عبيد الظفيري، سليمان فهد الفهد، حسين داريوش اصل، يعقوب يوسف الاسد، هدى محمد عمر، مليحة فاضل ارتي، علياء مشاري الهولي، هلال صلبي فريح، جهاد بدر بن سلامة، ياسر مهدي المهري، فاطمة جواد ياسين، عادل عبدالرضا صفر، محمد سعيد، وائل لطفي بسيوني، يسرا جعفر عبدالله.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

وأضاف البنك: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد».