8.2 مليارات دولار متوسط إجمالي الإيرادات خلال 9 أشهر

ارتفع عدد وجهات «التركية» من 55 إلى 72 وجهة

أعلنت الخطوط الجوية التركية، في بيان صحافي أمس، عن تحقيقها أرباحا تشغيلية بلغت 939 مليون دولار في الربع الثالث من 2017، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح تشغيلية في تاريخها خلال الربع الثالث من أي عام، وكانت الشركة حققت أرباحا تشغيلية صافية بقيمة 956 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.

وسجل الربع الثالث زيادة 23% في إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من 2016، ليصل إلى 3.6 مليارات دولار، وقد سجل متوسط

9 أشهر إجمالي إيرادات بقيمة 8.2 مليارات دولار بزيادة 8%.

ووفقا لنتائج الخطوط الجوية التركية المالية للربع الثالث من 2017، فقد ارتفع هامش أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإيجار 90% ليصل إلى 1.5 مليار دولار.

ويؤكد ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار 41% على المكانة الراسخة للخطوط الجوية التركية كواحدة من أكثر شركات الطيران تحقيقا للأرباح في هذا القطاع.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية ورئيس اللجنة التنفيذية إلكر آيجي «إن تحقيق الخطوط الجوية التركية صافي أرباح قياسية في الربع الثالث من العام الحالي يثبت قدرتنا على توفير السيولة النقدية، وفي الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق هدفنا المشترك في الخطوط الجوية التركية بأن نصبح من شركات الطيران العالمية الرائدة من فئة 5 نجوم، سنواصل هذا الاتجاه في النمو الحفاظ على جودة لخدمات التي نقدمها.

وباعتبارها أكبر مورد مالي لتركيا، سنواصل مسيرتنا بترسيخ مكانة إسطنبول كواحدة من أهم الوجهات للطيران الدولي».

ووفقا للنتائج المالية للربع الثالث من العام 2017، حققت الخطوط الجوية التركية أكثر نسبة إشغال في سبتمبر بنسبة 81.5% في السنوات الخمس الماضية.

وقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة 17% مقارنة بالربع الثالث من 2016، حيث تخدم الشركة 21.3 مليون مسافر. وبلغ المتوسط الشهري لمدة 9 أشهر 79% لتصل إلى 52 مليون مسافر. وتترجم التدابير المالية المطبقة بنسبة 6% في التكاليف التشغيلية للأشهر التسعة.

أما بالنسبة لقطاع الشحن على الخطوط التركية، فقد ارتفع عدد الوجهات من 55 إلى 72 وجهة في الربع الثالث من 2017 ليصل حجم البضائع إلى 294 ألف طن بزيادة 29%.

كما زادت قيمة شحنات البضائع التركية 40% لتصل إلى 343 مليون دولار. وتم مؤخرا منح شركة الخطوط الجوية التركية للشحن جائزة «أفضل شركة للشحن الجوي في آسيا».

إلى جانب إضافتها وجهات جديدة في العام 2017 مثل سمارا وبوكيت، وصل عدد الوجهات التي تخدمها الخطوط الجوية التركية إلى 300 وجهة في الربع الثالث من 2017، 49 وجهة محلية و251 وجهة دولية في 120 دولة. ويضم أسطول الخطوط الجوية التركية، وهو أحد أصغر أساطيل الطيران عمرا في العالم 223 طائرة صغيرة، و90 طائرة واسعة، و16 طائرة شحن، لتصل إلى ما مجموعه 329 طائرة.