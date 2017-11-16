أفصحت شركة مركز سلطان في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2017، وعن آخر مستجدات خطة التحول الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تركيز الشركة على أنشطتها في قطاع التجزئة في الكويت.

وبلغت أرباح الشركة للربع الثالث من 2017 قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.1 مليون دينار مرتفعة 2.8%، وبلغ صافي الربح 0.8 مليون دينار مرتفعا 88% عن 2016. وتستأنف الشركة عملية التداول على سهمها اليوم 16 نوفمبر، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التحول تحت عنوان «الأسواق الكويتية أولويتنا».

يذكر ان الوقف المؤقت لتداول سهم الشركة كان بناء على طلب طوعي من الشركة لحماية مصالح مساهميها من التقلبات التي قد تنشأ عن تكهنات لا أساس لها من الصحة خلال المرحلة الأولى من هذه الخطة، وإيمانا منها بأن ذلك يعود بالنفع على جميع مساهميها وخاصة مساهمي الأقلية وسيجنبهم التداول على السهم قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي الناتج عن خطة إعادة هيكلة الأصول والعمليات.

ووفقا للبيان، بلغت إيرادات المجموعة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 174.6 مليون دينار، منخفضة 12.4%، بينما بلغت المصروفات 28.3 مليون دينار، منخفضة 11.8% منذ بداية العام 2017، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.2 ملايين دينار، منخفضة 3.6%، وبلغ صافي الربح 2.2 مليون دينار، مرتفعا 33.1% منذ بداية 2017.وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة مركز سلطان، طارق السلطان: «يسرني أن أبلغ مساهمي الشركة بأن خطة التحول الجوهرية الموضوعة لإعادة تركيز أنشطة الشركة على أسواق المنتجات الاستهلاكية في الكويت تسير وفق الخطة.

فعلى مدى فترة الأشهر الثمانية الماضية قمنا بتطوير وتنمية عملياتنا في أسواق قطاع التجزئة الكويتية، والتخارج من بعض الأصول غير الأساسية والأعمال غير المربحة التي أثرت سلبا على ربحية المجموعة، إلى جانب تخفيض محفظة مستحقات الموردين في الكويت بنسبة 45%.

ونحن حاليا في المرحلة النهائية من الاتفاق مع البنوك على خطة إعادة هيكلة الالتزامات البنكية وإن المرحلة المقبلة تبشر بالمزيد من التحسن في الأداء التشغيلي وفي الميزانية».

أبرز نتائج المرحلة الأولى من خطة التحول

٭ الشركة في مراحل متقدمة للتخارج من أصول غير أساسية وغير مربحة مما سينتج عنها إيرادات نقدية بمبلغ 7 ملايين دينار، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف العمومية والتشغيلية.

٭ قامت الشركة خلال التسعة أشهر الماضية بتسديد ما يقارب 45% من مستحقات الموردين في الكويت.

٭ ارتفع مجمل هوامش الربح 3.5 نقاط مئوية لعمليات البيع بالتجزئة في الكويت من غير زيادة الأسعار.

٭ ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعمليات البيع بالتجزئة للمجموعة 32.3%، ولعمليات البيع بالتجزئة في الكويت 51.6% خلال 9 أشهر الأولى.

٭ انخفضت مصروفات المجموعة 3.8 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

٭ إعادة هيكلة محفظة الالتزامات البنكية مع الدائنين الرئيسيين، والشركة حاليا في مراحل متقدمة من توقيع عقود مختلفة، وقد حصلت مؤخرا على الموافقة النهائية على مستند الشروط من أحد البنوك الرئيسية ومن المتوقع حصولها على موافقة البنوك الرئيسية الأخرى قبل نهاية العام.