بن سعيد: نتطلع إلى وصول الطائرات الجديدة اعتباراً من 2019 لدعم طموحاتنا المستقبلية

وقعت فلاي دبي طلبية بقيمة 27 مليار دولار لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس لدعم نمو اسطولها، حيث تعد هذه ثالث صفقة للطائرات توقعها الناقلة منذ انطلاقتها قبل 8 اعوام بعد صفقتيها في اعوام 2008 و2013.

وستسهم الصفقة الجديدة في دعم وتعزيز احتياجات الناقلة التنموية وتوسعها المستمر في مختلف الاسواق الاقليمية والعالمية ضمن منطقة جغرافية يبلغ عدد سكانها 2.5 مليار نسمة.

وتشغل الناقلة حاليا اسطولا يتألف من 61 طائرة من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد وماكس، بالاضافة الى 70 طائرة يتوقع ان تتسلمها الناقلة حتى عام 2023.

وقال رئيس فلاي دبي الشيخ احمد بن سعيد تعليقا على الطلبية الجديدة «طلبية اليوم تؤكد نجاح رؤية تأسيس فلاي دبي ودور دبي كمركز عالمي للطيران والذي يربط الشرق بالغرب».

وأضاف: «ساهمت فلاي دبي منذ انطلاقتها في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين مختلف وجهات شبكتها. في اقل من عقد من الزمان وسعت الناقلة شبكة وجهاتها لتصل الى 97 محطة في 44 بلدا حول العالم ونحن نتطلع الى وصول الطائرات الجديدة اعتبارا من عام 2019 لدعم طموحاتنا المستقبلية».

ومع انضمام اكثر من 100 طائرة لاسطول فلاي دبي بحلول العام 2023. وسوف ترفع الصفقة الجديدة اجمالي طلبيات الناقلة الى 320 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث «يمثل اليوم فصلا جديدا في قصة نجاح فلاي دبي منذ انطلاقتنا في عام 2009 افتتحت فلاي دبي 67 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران لخدمة مسافرينا في المنطقة».. ولقد طلبنا هذا النوع من الطائرات لانها اعطتنا المرونة والتنوع لنقل اكثر من 44 مليون مسافر منذ انطلاق اول رحلة لنا.

يذكر أن فلاي دبي تأسست في عام 2008 وفق رؤية تستهدف تسهيل حركة السفر والسياحة والتجارة ضمن مدى اسطولها من طائرات الجيل الجديد من طراز بوينغ 800-737 وبوينغ 737 ماكس 8.

طلبية تاريخية لـ «إيرباص»..شراء 400 طائرة بـ 40 مليار دولار

رويترز: يتجه بيل فرانك المخضرم في قطاع الطيران إلى إبرام صفقة تاريخية بقيمة 40 مليار دولار لشراء نحو 400 طائرة ايرباص طراز ‭‭A320‬‬ مما سيقلب قطاع الطيران المنخفض التكلفة رأسا على عقب ويشعل المنافسة السنوية القوية بين ايرباص وبوينغ على طلبيات الطائرات.

وقال مصدران مطلعان إن فرانك البالغ من العمر 80 عاما سافر إلى الإمارات امس ومن المقرر أن يوقع الاتفاق في معرض دبي للطيران. ويعد هذا أحد أكبر الاتفاقات في القطاع من حيث الحجم، كما أنه يضم أكبر عدد طائرات تبيعها إيرباص دفعة واحدة.

وتشتهر شركة إنديجو بارتنرز التي يمتلكها فرانك، التي تسيطر على طيران فرونتير في دنفر وتمتلك حصة في فولاريس المكسيكية، بطريقة الحساب لكل خدمة على حدة أو ما يطلق عليها خطوط الطيران ذات التكلفة المنخفضة جدا، حيث تقدم للمسافرين أسعارا أساسية زهيدة مع خيار دفع المزيد مقابل خدمات إضافية.

وتمثل هذه الصفقة تحولا جذريا لشركة ايرباص التي تخلفت كثيرا عن بوينغ في سباق الطلبيات منذ بداية العام الحالي وكانت بدايتها متعثرة في معرض الطيران المقام خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر.

ومع تصدر بوينغ عناوين الأخبار حتى الآن، قال مندوبون إن جميع الأنظار تتجه نحو ايرباص، حيث يخطط مدير مبيعاتها المخضرم جون ليهي الذي اشتهر بمفاجآت اللحظة الأخيرة في معارض الطيران لتحقيق ذروة النجاح في مهنته التي قضى فيها أكثر من 20 عاما.

وسيتقاعد ليهي البالغ من العمر 67 عاما في الشهور المقبلة بعدما شغل منصب مدير المبيعات في شركة صناعة الطائرات الأوروبية منذ عام 1994.

وعلى الرغم من ذلك ما تزال المنافسة قوية في معرض الطيران.