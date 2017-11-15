قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان اليوم ان ايطاليا تحتل المرتبة الثامنة من حيث حجم الواردات الى الكويت اذ بلغت قيمة وارداتها العام الماضي حوالي 4ر1 مليار دولار امريكي.

واضاف الجوعان في تصريح للصحفيين على هامش ندوة تعريفية نظمتها سفارة جمهورية ايطاليا لدى البلاد عن الاقتصاد الايطالي في مقر الغرفة ان هذه الندوات واللقاءات من شانها تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

واكد استعداد الغرفة بشكل دائم للتعاون مع الجانب الايطالي في استقبال الوفود التجارية ونشر الفرص الاستثمارية المتاحة في ايطاليا على أعضاء الغرفة عبر الوسائل المتوفرة.

بدوره اعرب السفير الايطالي لدى الكويت جوسيبي سكونياميليو في تصريح مماثل عن شكره لغرفة التجارة على حسن الاستقبال والتنظيم واتاحة الفرصة لاستعراض الاقتصاد الايطالي الذي يصنف كثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويزخر بالفرص التجارية والاستثمارية.

ودعا السفير الايطالي اصحاب الاعمال الكويتيين الى استغلال هذه الفرص وعقد شراكات مع نظرائهم الايطاليين مشيرا إلى وجود عددا من الشركات الكويتية مع الجانب الإيطالي.

وقدم في الندوة خبراء اقتصاديون من وكالة تشجيع الاستثمار وبنك ايطاليا ووكالة ائتمان الصادرات في ايطاليا لمحة حول الاقتصاد الإيطالي ومميزاته مشيرين الى ان بيئة الاعمال الايطالية تحظى بدعم وتشجيع حكومي وتتميز بأيدي عاملة ماهرة وادارة ذات خبرة عالية.

وعرض الخبراء اهم الاصلاحات الهيكلية والقوانين جديدة التي تم تشريعها في ايطاليا مثل قوانين العمل والصناعة وانشاء صندوق البنية التحتية والاصلاح الشامل للادارة العامة الذي يهدف الى تحسين مستوى الكفاءة والشفافية وتسريع الاجراءات الادارية