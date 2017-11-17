انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتا أي بنسبة 1.6% ليبلغ 58.54 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسواق النفط خلال تداولات أمس مع تفوق أثر التوقعات بتمديد أوپيك لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع سيعقد نهاية هذا الشهر على إثر زيادة المخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة، حسب «رويترز».

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 62.06 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات مقارنة مع التسوية السابقة إلى 55.39 دولارا للبرميل.