اشترت سندات خزانة أميركية بقيمة 2.4 مليار دولار في سبتمبر

التوجه الشرائي المكثف للكويت يخالف الاتجاه البيعي الخليجي للشهر الثالث

السندات الأميركية تعادل 6.4% من إجمالي أصول صندوق الكويت السيادي أحمد موسى

واصلت الكويت مشترياتها من ‍سندات الخزانة الأميركية للشهر السادس على التوالي، حيث اشترت الكويت سندات خزانة أميركية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي ليصل إجمالي حيازتها الى 38 مليار دولار عند أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات وتحديدا منذ أبريل 2014.

وزادت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 6.7% في سبتمبر مقارنة بحيازة أغسطس، فيما رفعت حيازتها سنويا بنحو 24% بزيادتها 7.4 مليارات دولار مقارنة بحيازة سبتمبر من العام الماضي.

وغلب الشراء على تعاملات الكويت مع سندات الخزانة الأميركية منذ اكتوبر 2016، إلا من شهري ديسمبر من العام الماضي وابريل الماضي بتخفيف الأوزان، فمنذ بداية العام زادت الكويت غلتها من سندات الخزانة الأميركية قرابة 10 مليارات دولار وبقيمة 9.3 مليارات دولار لتصل إلى 38 مليار دولار مقارنة بـ 28.7 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.

وتتركز ملكية الكويت في السندات طويلة الأجل، حيث تبلغ قيمة سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل التي تملكها الكويت 34 مليار دولار فيما تصل قيمة السندات قصيرة الأجل 3.77 مليارات دولار وهو مستوى ثابت تقريبا طول الأشهر الماضية مقابل زيادات متوالية للسندات طويلة الأجل.

وتعرف السندات طويلة الأجل بأنها السندات التي تزيد آجال استحقاقها عن سنة.

وتمثل سندات الخزانة الأميركية قرابة 6.4% من إجمالي أصول صندوق الكويت السيادي والتي تتراوح حول 590 مليار دولار فيما لا يوجد إفصاح رسمي بقيمة تلك الأصول.

ووفقا لتصريحات للعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد، يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية ما بين 100 و150 مليار دولار. وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس 2016 لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية خلال سبتمبر ارتفاعا طفيفا حيث زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية آجال 5 سنوات من 1.9% نهاية أغسطس الماضي الى 2%. ويذكر ان العائد على السندات الأميركية آجال 5 سنوات كان قد وصل الى أعلى مستوياته منتصف مارس الماضي عند 2.1% فيما ثبتت أسعار العائد على سندات الخزانة الأميركية آجال 10 سنوات عند مستويات 2.3% بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وخليجيا، باعت السعودية 1.2 مليارات دولار سندات خزانة أميركية لتنخفض حيازتها من 137.9 مليار دولار في أغسطس الى 136.7 مليار دولار لتوقف عمليات الشراء التي بدأت بكثافة منذ بداية العام الحالي وزادت حيازتها بنسبة تقارب 50% من مستويات 96 مليار دولار أكتوبر من الماضي، فيما باعت الإمارات 1.6 مليارات دولار من السندات في سبتمبر لتصل حيازتها الى 54.3 مليار دولار.

ويأتي التوجه الشرائي المكثف للكويت من السندات الأميركية ليخالف الاتجاه الخليجي نحو البيع للشهر الثالث على التوالي خاصة للسعودية والإمارات.

وعالميا، لا تزال تتصدر الصين واليابان حيازتهما من السندات الأميركية، حيث تبلغ حيازة الصين 1.18 تريليون دولار بنهاية سبتمبر بتراجع 20 مليار دولار خلال الشهر وتحل اليابان ثانيا بحيازة تصل قيمتها الى 1.01 تريليون دولار بنهاية سبتمبر بانخفاض 5 مليارات دولار خلال الشهر وفي المركزين الثالث والرابع تحل كل من إيرلندا والبرازيل بحيازات تصل الى 310 مليارات دولار و272.8 مليار دولار على التوالي. ويبلغ إجمالي قيمة سندات الخزانة الأميركية 6.3 تريليونات دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ويذكر ان الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في العام 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في العام 2027.

وتشهد السندات الكويتية خلال أكتوبر ارتفاع مختلف آجال الاستحقاق، وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 103% وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.