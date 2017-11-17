1.6 % مكاسب «كويت 15» و1.2% لـ «الوزني» و0.8% لـ «السعري» شريف حمدي

استعادت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي خلال تعاملات الأسبوع، بعد موجة من الانخفاضات في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على وقع عودة الزخم نسبيا على أسهم قيادية شهدت تراجعات لافتة في أسعارها خلال فترة الهبوط التي طالت بورصات الخليج جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة.

وحققت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا، عوضت من خلاله بعض الخسائر الكبيرة التي منيت بها في فترة التراجع الحاد، خاصة المؤشرات الوزنية.

وتأثر السوق خلال تعاملات الأسبوع بعدة عوامل أهمها:

٭ إسدال الستار على مرحلة الكشف عن إفصاحات نتائج الربع الثالث من العام الحالي، والتي جاءت محملة بنمو بلغ 16% تقريبا، وهو أمر إيجابي يشجع مديري المحافظ الصناديق على بناء المراكز الاستثمارية الجديدة في ضوء نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام والتي في الغالب تكون مؤشرا قويا على النتائج الختامية للعام المالي، وانعكس ذلك جليا من خلال عودة الشراء على الأسهم القيادية.

٭ رغم تراجع أسعار النفط إلى ما دون مستوى 60 دولارا للبرميل، إلا أن التحسن النسبي في أسعار النفط الكويتي الذي استقر عند 58 دولارا للبرميل، يعد عاملا إيجابيا يعزز من النظرة التفاؤلية لسوق الأسهم الكويتية بشكل عام.

وشهدت السيولة تراجعا لافتا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 43% ببلوغها 70 مليون دينار بمتوسط 14 مليون دينار يوميا، وذلك انخفاضا من 124 مليون دينار بمتوسط يومي 25 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويعد هذا التراجع اللافت على مستوى السيولة مؤشرا على هدوء الأوضاع بالسوق بعد موجة البيع التي طالت الكثير من الأسهم القيادية وكانت سببا في زيادة السيولة الأسبوع الماضي.

وحققت القيمة الرأسمالية للبورصة مكاسب أسبوعية بنحو 330 مليون دينار، لتصل إلى 27.309 مليار دينار ارتفاعا من 26.979 مليار دينار الأسبوع الماضي، بنسبة نمو 4.5% منذ بداية العام.

أداء المؤشرات

٭ حقق مؤشر «كويت 15»، مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع بإضافة 15 نقطة بنسبة 1.6%، ليصعد المؤشر إلى 925 نقطة، وبذلك تكون مكاسب المؤشر السنوية بلغت 4.5%.

٭ بلغت مكاسب المؤشر الوزني 1.2% بمكاسب 5 نقاط ليرتفع إلى 402 نقطة، لتزداد مكاسبه السنوية إلى 6%.

٭ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.8% محققا 51 نقطة مكاسب ليصل إلى 6309 نقاط بمكاسب 9.8% منذ بداية العام الحالي.

«الخير الوطنية» تبيع 117 مليون سهم في «المال»

أفادت شركة المال للاستثمار بأن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات قررت بيع 117.14 مليون سهم في المال بسعر استرشادي 43.2 فلسا للسهم الواحد.

وأوضحت المال في بيان للبورصة أمس، أنه وفق أحكام مواد القانون يجوز للمسيطر زيادة أو إنقاص ملكيته بنسبة بيع أو شراء نصف سنوية بواقع 2% للملكيات التي تزيد على 30% إلى 50%، وكانت «الخير» قد أعلنت في 6 الجاري تغيير هدف ملكيتها في المال إلى التخارج من الاستثمار، علما ان حصة الخير في المالي تصل إلى 37.7%.

ووفق بيان منفصل للمال، فإن «الخير» قد وافقت أمس على العرض المقدم من خالد الزايد بشراء جزء من حصتها في المال بعدد 24.8 مليون سهم تمثل 8% من رأس المال المصدر والمدفوع للمال.

ويبلغ رأسمال «المال» نحو 31.03 مليون دينار، موزعا على 310.3 ملايين سهم تقريبا، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

البورصة توقف 7 أسهم عن التداول

أعلنت بورصة الكويت أمس، إيقاف تداول أسهم 7 شركات مدرجة لحين الإعلان عن بياناتها المالية.

وبحسب البيانات على موقع البورصة، تم إيقاف التداول على سهم مشرف، لأنها لم تقدم البيانات المالية منذ نحو عام، علاوة على أنها لم تسدد رسم الاشتراك السنوي، كما أنها لم تعقد الجمعية العمومية السنوية.

وأشارت البورصة إلى إيقاف سهم «برقان لحفر الآبار» وسهم «الكويتية البحرينية للصيرفة» وسهم «حيات للاتصالات» لعدم تقديم بيانات الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

وتابعت: «تم إيقاف سهم «ياكو الطبية» لأنها لم تقدم بيانات الربع الثاني والربع الثالث من 2017، كما أنها لم تعقد الجمعية العمومية السنوية كشركة «مينا العقارية» التي تم إيقافها هي الأخرى.

وأضافت البورصة أنه تم إيقاف سهم «بيت الاستثمار الخليجي» بسبب حالة تعثر رئيسية.