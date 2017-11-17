«IQPC»: الكويت اتخذت المسار الصحيح لإرساء الأسس لتحقيق رؤيتها للعقدين القادمين

محمود عيسى

قال المركز العالمي للجودة والإنتاجية للشرق الأوسط IQPC ان الحكومة الكويتية وضعت في السنوات الأخيرة أهدافا طموحة لبناء مستقبل البلاد في الوقت الحاضر وعلى المدى البعيد، من خلال تحويل الكويت لتصبح مركزا ماليا واقتصاديا وثقافيا.

وقال المركز ان التمويل الناجح وبناء وإنجاز العديد من المشاريع الضخمة المصممة لتنفيذ بعض أكبر مشروعات البنية التحتية والمقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه يمثل بعض أهم التطورات في المستقبل القريب في الكويت، وذلك لأن استكمالها بنجاح سيدعم استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تساعد على تنويع وتعزيز إنتاجيتها وتدفقات إيراداتها.

وقال المركز في تقرير اعده بالتعاون مؤتمر الكويت لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء EPC ان الكويت تعبر عن التزامها بتمكين مستقبلها الاقتصادي لصالح الأجيال المقبلة بدءا من التركيز المباشر على تحقيق الهدف القريب لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل لتصبح الكويت مركزا إقليميا للبتروكيماويات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 300% في عام 2035.

وقال المركز ان اتساع نطاق المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها او التخطيط لها في جميع أنحاء الكويت يؤكد على ان الكويت اتخذت المسار الصحيح لإرساء الأسس لتحقيق رؤيتها للعقدين القادمين.

ومع وجود زيادات كبيرة في إنتاج النفط والغاز، وتوفير الطاقة، والقدرة على إدارة المياه، فإن المرافق الأساسية اللازمة لتحفيز النمو ستكون قائمة، بصرف النظر عن اي تداعيات بيئية، نظرا للطريقة المستدامة التي تنمو بها هذه القطاعات حاليا.

وأضاف ان من شأن هذه الجولة الحالية من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية الأساسية في الكويت تعزيز الإنتاجية على نحو يفضي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية والارتقاء لمؤشرات الأداء الدولية لعام 2020.

ولكن الأهم من ذلك، إن تداعيات رؤية الكويت الطويلة الأجل لعام 2035 الرامية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير تعني ان البلاد ستمثل على الأرجح مشهدا استثماريا جذابا بشكل كبير في السنوات المقبلة.

واستعرض المركز اكبر مشاريع الهندسة والتوريد والبناء EPC التي تضمنتها خطط التنمية الكويتية قائلا انها تترجم حجم الجهود المبذولة والطموحات لتطوير البنية التحتية في الكويت.

ومع اقتراب عام 2020، ترتفع وتيرة التخطيط والبناء من أجل إعطاء الكويت الزخم اللازم لدفع اقتصادها نحو المستقبل المرسوم لاستقبال عام 2035، وذلك من خلال 164 برنامجا استراتيجيا تنمويا طموحا تقوم عليها الرؤية الحكومية «للكويت الجديدة».

وفيما يلي أهم المشاريع التي أوردها التقرير:

مشروع إنتاج الوقود البيئي

٭ صاحب المشروع: شركة البترول الوطنية الكويتية.

٭ تكلفة المشروع 16 مليار دولار.

٭ بدأ العمل في المشروع في الربع الأخير 2016.

٭ يتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث 2020.

٭ أهداف المشروع: إنتاج الوقود النظيف من خلال تحديث مصفاتي النفط في مينائي عبدالله والاحمدي للوصول الى طاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف برميل يوميا مع تخفيض محتوى الكربون في الوقود المنتج الى 5%.

مصفاة الزور الجديدة

٭ صاحب المشروع: شركة البترول الوطنية الكويتية ولاحقا تم إسناده إلى الشركة البترولية المتكاملة (كيبيك).

٭ تقدر قيمة المشروع بنحو 4.2 مليارات دولار.

٭ بدأت أعمال الإنشاء في الربع الأول 2017.

٭ يتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث 2019.

٭ أهداف المشروع: ستكون المصفاة الجديدة واحدة من أكبر محطات التكرير في العالم بطاقة تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وستمثل جانبا من استراتيجية الكويت بعيدة المدى لإنتاج وقود أنظف لتلبية الاستهلاك المتنامي للطاقة المحلية مع الالتزام بأحدث المعايير البيئية العالمية.

محطة العبدلية للطاقة الشمسية المتكاملة بنظام الدورة المشتركة

٭ صاحب المشروع: وزارة الكهرباء مع هيئة مشروعات الشراكة.

٭ التكلفة المقدرة للمشروع 720 مليون دولار.

٭ يتوقع بدء العمل في المشروع في الربع الأول 2018.

٭ يتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول 2020.

٭ أهداف المشروع: توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية و220 ميغاواط من الطاقة المولدة بالغاز وبما مجموعه 280 ميغاوات، ويتضمن ذلك تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 48 ألف طن سنويا في ضوء طموحات الكويت بعيدة المدى لتنويع المصادر الوطنية لتوليد الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية، وبالتالي فإن مشاريع الطاقة المتجددة المتطورة تشكل جزءا لا يتجزأ من برنامجها الحالي لتخطيط مشروعاتها وفقا لنظام EPC.

تطوير حقل فارس السفلي للنفط الثقيل - المرحلة الأولى

٭ صاحب المشروع: شركة نفط الكويت

٭ القيمة المقدرة للمشروع 4.2 مليارات دولار

٭ بدأ العمل في المشروع في الربع الثالث 2015

٭ يتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث 2018

٭ أهداف المشروع: سينتج نحو 60 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولية، وسيكون خاضعا لرقابة شركة نفط الكويت

مشروع توسعة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة

٭ صاحب المشروع: وزارة الكهرباء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية

٭ القيمة المقدرة للمشروع 643 مليون دولار

٭ بدأ العمل في المشروع في الربع الثاني 2015

٭ يتوقع انتهاء العمل في المشروع في الربع الأخير 2033

٭ تتمثل أهداف المشروع في رفع الطاقة المتجددة المولدة من 60 ميغاواط الى أكثر من 2000 ميغاواط بحلول عام 2030 ليصبح جانبا بالغ الأهمية من خطط الحكومة الهادفة لتوليد 15% من احتياجات البلاد من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

مشروع الزور ـ الأولفينات الثالث

٭ صاحب المشروع: شركة صناعة الكيماويات البترولية، ولاحقا تم إسناده إلى الشركة البترولية المتكاملة (كيبيك)

٭ القيمة المقدرة للمشروع 7 مليارات دولار

٭ يتوقع بدء العمل في الربع الأخير 2018

٭ يتوقع إنجاز العمل في الربع الثاني 2022

مركز التجميع رقم 32 في حقل برقان

٭ صاحب المشروع: شـركة نفط الكويت

٭ القيمة المقدرة للمشروع 1.3 مليار دولار

٭ بدأ العمل في المشروع في الربع الثاني 2017

٭ يتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني 2022

مشروع الصبية لتوليد الطاقة بالدورة المشتركة - المرحلة الثالثة

٭ صاحب المشروع: وزارة الكهرباء والماء

٭ القيمة المقدرة للمشروع 208 ملايين دولار

٭ بدأ العمل في المشروع في الربع الأخير 2017

٭ يتوقع إنجاز العمل في الربع الأخير 2020

مشروع تحويل محطة جنوب الزور إلى الدورة المشتركة ـ المرحلة الثالثة

٭ القيمة المقدرة 200 مليون دولار

٭ بدأ العمل في المشروع في الربع الأول 2017

٭ يتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث 2019.

مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية للقطاع النفطي

٭ صـاحب الـمــشــروع: شـركــة البترول الوطنية الكويتية

٭ تكلفة المشروع 1.2 مليار دولار

٭ يتوقع بدء العمل في المشروع في 2019

٭ يتوقع إنجاز المشروع في 2020