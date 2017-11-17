فازت شركة نفط الكويت ممثلة في مجموعة العمليات البحرية ومجموعة العلاقات العامة والإعلام بجائزة عالمية في مجال «ماريتايم ستاندرد»، وحققت الشركة هذا الإنجاز عن فئة جائزة حماية البيئة، بعدما تنافست مع 4 جهات أخرى إقليمية وعالمية.

وتم تسليم الجوائز في حفل أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وتم خلاله تقديم 29 جائزة للأفراد والشركات والهيئات والمنظمات بعد مداولات عقدتها لجنة التحكيم.

يذكر ان «ماريتايم ستاندرد» تصدر نشرة دورية إلكترونية نصف شهرية رفيعة المستوى تستهدف بصورة خاصة صناعة النقل البحري، ويتم توزيعها على أكثر من 40 ألف جهة عالمية، فيما تحتفي جوائزها المرموقة بالنجاحات في قطاعات الشحن والنقل وإدارة الموانئ وحماية البيئة البحرية والقطاعات ذات الصلة في كل أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.