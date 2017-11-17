تسلمت شركة البترول الوطنية الكويتية 3 أبراج ضخمة لنزع الغازات، وذلك في إطار التجهيزات الجارية لإنجاز مشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة (GT5)، الذي تنفذه الشركة حاليا.

وقال مدير دائرة المشاريع في الشركة خليل إسماعيل إن الأبراج الثلاثة ذات سماكة عالية، إذ تتراوح أوزانها ما بين 750 و1100 طن، وقد تم توريدها من مصنع شركة (KNM) في ماليزيا، فيما قام بإيصالها إلى موقع المشروع في مصفاة ميناء عبدالله مقاول المشروع شركة «تيكنيكاس رونيداس» الإسبانية.

ولفت إلى أن هذه الأبراج تعد أضخم معدات مشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة، وهو ثاني أكبر مشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية، حيث تصل قيمته إلى 433 مليون دينار، مشيرا إلى أنه يعتبر كذلك من ضمن مشاريع الدولة الاستراتيجية، التي ينتظر منها الإسهام في زيادة حصة الكويت من مشتقات النفط والغاز، وفقا لخطة مؤسسة البترول الكويتية 2030.