أعلنت كل من شركة «بسامكو» و«لاجين» و«المدد» و«المحيط» و«مركز الأنابيب الألمانية» عن رعايتها لمعرض البناء «بيتك»، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 13 الى 18 نوفمبر الجاري في الصالة 4A على ارض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة حشد من شركات ومصانع البناء الكويتية المحلية المتخصصة ممثلين لنخبة مميزة من وكلاء أكبر وأرقى الماركات العالمية المميزة المتخصصة في مواد البناء.

وأكد خالد الشمري نائب المدير العام بشركة «بسامكو» للأدوات الصحية ومقاولاتها الراعي الفضي للمعرض «ان مشاركة الشركة بهذا المعرض تساهم في زيادة فرص المنافسة التي تؤدي في النهاية إلى تقديم أفضل المعروض وأجود الخدمات للمستهلك لإرضاء العملاء»، مشيرا إلى أن شركة «بسامكو» والتي تأسست منذ عام 1991، استطاعت في وقت قياسي أن تحتل مكانة مرموقة بين كبرى الشركات في هذا القطاع، حيث بلغ رصيد مخزون أصنافنا أكثر من 6000 صنف من جميع الموديلات، مشيرا إلى حرص شركة «بسامكو» على تبني سياسة الجودة في الأداء وضمن أعلى المعايير والمواصفات القياسية العالمية عن طريق تقديم خدمات مميزة لنيل رضا العملاء.

من ناحيته ذكر م.مازن الشعباني مدير العمليات الفنية بشركتي اسيكو للصناعات واسيكو للإنشاءات الراعي الفضي للمعرض ان قطاع البناء والأعمار في الكويت يعتبر من أهم القطاعات وذلك لما تشهده من نهضة عمرانية بمشاريعها الإنشائية التي تعد طفرة مميزة في عالم البناء الكويتي، حيث نشارك بعرض منتجات الشركة من الخرسانة الخلوية في جناحها المميز من الطابوق الأبيض العازل والذي يتميز بخاصية التشابك، بالإضافة إلى الأعتاب المسلحة التي تحمل عدة أشكال ومقاسات والمستخدمة والأبواب والشبابيك والتي تلائم احتياجات المقاولين وأصحاب القسائم والشركات الكبرى والمتخصصة في مجال البناء الحديث.

من ناحيته، أشار وجدي النوري مدير المبيعات بشركة المدد للتجارة والمقاولات الراعي البرونزي للمعرض الى ان الشركة والتي تأسست منذ عام 1975 حريصة على المشاركة في مثل هذه المعارض المتخصصة سنويا خاصة لما تحظى به هذه المعارض من إقبال جماهيري، حيث نسعى لتواجدنا فيها بانتظام بهدف تعريف أكبر عدد من العملاء من زوار هذه المعارض بالشركة ومنتجاتها سعيا لتحقيق لمزيد من الانتشار وزيادة حجم المبيعات من خلال عروضنا التنافسية المتميزة بجودة منتجاتنا وخدمة ما بعد البيع.

بدوره، قال فادي السيناوي المدير التنفيذي لشركة المحيط الكويتية الذي يشارك كراع برونزي للمعرض ان مشاركتنا في المعرض هدفها عرض آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا أنظمة تحلية المياه عبر محطات تحلية المياه المالحة شاملا التوريد والتركيب والصيانة، بما فيها المضخات بأنواعها وخزانات المياه والفلاتر مياه الشرب والمتعددة الأنواع والبايبات الأوروبية، وأجهزة إزالة عسر المياه وغيرها من الملحقات.