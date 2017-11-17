قال كبير استراتيجيي الأسواق في شركة FXTM حسين السيد إنه في 2017، أرسل العديد من مديري صناديق التحوط والمحافظ إشارات تحذيرية من أن هناك عملية تصحيح قد تأخر حصولها في أسواق الأسهم.

فالتقويمات المرتفعة زيادة عن اللزوم، والسياسات النقدية الأكثر تشددا، والمخاطر الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي، والمستويات العالية للديون في الصين والتضخم المنخفض هي بعض من الأسباب التي أشير إليها كعوامل مسببة لحصول تصحيح في الأسواق. ومع ذلك فإن كل هذه الإشارات تعرضت للتجاهل، وظلت الأسهم تواصل صعودها.

وأضاف السيد أن عقلية «الشراء عند انخفاض أسعار الأسهم» ظلت هي العقلية السائدة طوال العام، وخاصة بما أن العديد من المستثمرين لم يرغبوا في أن تفوتهم الفرصة عندما تخفض أميركا الضرائب على الشركات، لكن الاختلافات الحادة بين مجلسي النواب والشيوخ في أميركا تشير إلى أن هناك الكثير من العوائق التي مازال ينبغي التغلب عليها.

واعتبر السيد ان السندات الرديئة ذات العوائد العالية، بمنزلة مؤشر على شهية المخاطر، وعادة ما يكون معامل الارتباط بين السندات الرديئة والأسهم قويا ووثيقا.

وتابع: كما تعطي سندات الأسواق الناشئة إشارات مشابهة حيث إن أداءها هي الأخرى مختلف عن أداء أسواق الأسهم، وأنا واثق من أن هذا الارتباط السلبي بين الاثنين قد لا يستمر لفترة طويلة من الزمن.

فحتى منحنى عوائد السندات الأميركية سجل أكبر قدر من التسطح منذ العام 2007. وقد تراجع الفارق بين عوائد سند السنتين وسند السنوات العشر إلى 67 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ولا شك أن توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، وبرنامج شراء الأصول من البنك المركزي الأوروبي، وإصدارات الديون، والعرض والطلب كلها عوامل أثرت على شكل منحنى عوائد السندات الأميركية، لكن كلما طال أمد هذه الحالة، كلما ازدادت حالة القلق في أوساط المستثمرين.

فتسطح منحنى العائد هو إشارة مبكرة على حصول كساد، أو على الأقل تباطؤ اقتصادي لا يجب تجاهله.

فإذا ما حصل انعكاس في منحنى العائد، فإن أسواق السندات ستصرخ بأعلى صوتها «بيعوا».