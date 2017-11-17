أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن مواعيد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي ستقام للمرة الثانية ما بين 23 و25 نوفمبر2017، حيث تقدم المحلات التجارية المشاركة في شتى أنحاء إمارة دبي تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30% و90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

وتشارك العديد من العلامات التجارية في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ومن بينها: هارفي نيكلز وغاليري لافاييت وبلومينغ ديلز وديبنهامز وهوم سنتر وأي دي ديزاين وريسيس وماكس مارا ووجوه وكونفيرس وغيرها العديد.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سعيد الفلاسي: تمثل «3 أيام من التخفيضات الكبرى» حدثا مهما في التقويم السنوي لقطاع التجزئة، وتعد بمنزلة مكافأة خاصة للمتسوقين في دبي، فهذه المبادرة تعمل على الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية رائعة من قبل المحلات التجارية التي زادت عدد مشاركتها عن السابق، والتي تمنح بدورها المتسوقين وزوار دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والتخفيضات المغرية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق.

وتعود هذه المبادرة المميزة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بعد 6 أشهر على إطلاقها الأول الذي أقيم في مايو الماضي، لتقدم مجموعة من العروض عبر تشكيلة من البضائع المختلفة من الأزياء والمنتجات الإلكترونية إلى المجوهرات وألعاب الأطفال، ليحتفي بها المتسوقون خلال موسم الاحتفالات المقبل.