ارتفع الذهب أمس مع تراجع الدولار إثر تقرير عن توجيه طلب لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتخابات 2016 بتقديم وثائق تحوي كلمات مفتاحية روسية معينة من أكثر من 10 مسؤولين.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محققين ينظرون في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي أصدروا طلب تقديم الوثائق الشهر الماضي.

وخلال التداولات، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1281.51 دولارا للأوقية، وزاد السعر حوالي 0.5% على مدى الأسبوع ليتجه للصعود للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1281.80 دولارا. وقال جون شارما الاقتصادي ببنك أستراليا الوطني أن تراجع الدولار وتعزز العملات الآسيوية جعل الذهب مغريا للمستثمرين الآسيويين.

واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 17.087 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 934.30 دولارا وزاد البلاديوم 0.7% إلى 994.50 دولارا.

وارتفعت الفضة 1.1% على مدى أسبوع قد يصبح الأفضل لها في 5 أسابيع. وصعد البلاتين 0.9% متجها صوب تسجيل زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في حين استقر البلاديوم.