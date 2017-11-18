البلوشي: رعايتنا للمعرض نظراً لخصوصيته للمواطن الكويتي

تشهد الصالة «4A» إقبالا لافتا من قبل جمهور وشريحة كبيرة من الزوار المهتمين بالبناء، حيث تختتم اليوم فعاليات معرض البناء - بيتك الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف، والذي امتدت فعالياته من 13 حتى 18 الجاري، بمشاركة فاعلة من قبل حشد من العارضين بلغ 65 جهة ممثلة لمصانع ومؤسسات وشركات محلية وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.

لاجين للمعادين

وبهذا المناسبة، أكد مدير عام مجموعة شركات لاجين للمعادن الراعي الفضي للمعرض يوسف الأمير على اعتزاز المجموعة بالمشاركة بهذا الحدث المهم، مشددا على ان مجموعة لاجين تحرص على تقديم وطرح كل ما هو جديد في عالم الصناعات والأعمال البنائية في السوق الكويتي، حيث تضم المجموعة كلا من شركة لاجين المتخصصة للتجارة العامة والمقاولات، مصنع لاجين للمعادن، ولاجين انتريال ديزاين، حيث استطاعت المجموعة في وقت قصير ترسيخ وجودها كواحدة من اهم واقوى المجموعات القادرة على تنفيذ الأعمال التي تخلق الوجه الحضاري المعماري الذي تتمتع به الكويت اليوم. وأعرب الأمير أن مجموعته تسعى بكل جدية لتوفير كل احتياجات شركات المقاولات ومشاريع البناء في الكويت ترسيخا لدورها في المساهمة الفاعلة في بناء كويت اليوم الحديثة.

الأنابيب الألمانية

من جانبه، ذكر مدير عام مركز الأنابيب الألمانية «بايبات اليوسفي» علي البلوشي حرص الشركة على رعاية المعرض والمشاركة فيه، قائلا: «تأتي رعايتنا لهذا المعرض المتميز نظرا لخصوصيته للمواطن الكويتي وللاستفادة من زخم هذه المعارض وليتسنى لها عرض منتجاتها وتقديم جديد عروضها لعملائها خلال فترة إقامة هذا المعرض وبأسعار تنافسية». وشدد البلوشي التي تقف شركته في مقدمة الشركات الراعية للمعرض على ما تمتلكه الشركة من خبرة عملية تتجاوز الـ 23 عاما بمجال تخصصها في توريد وبيع منتجات (BQ) الشهيرة من الأنابيب الألمانية لبايبات الصرف الصحي والتغذية الخضراء اللون وملحقاتها، إذ تقدم خدمات البيع المباشر وخدمات ما بعد البيع مع الكفالة لمدة 10 سنوات للفلل والشاليهات والمستشفيات والمشاريع الحكومية والأبراج العالية.