أعلنت شركة زين عن آخر عروضها الذي تقدم من خلاله خصم خاص لجميع عملائها بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي غدا السبت 18 نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات سلطنة عمان الشقيقة بيومها الوطني. وعبرت الشركة في بيان صحافي، عن صادق تهانيها لكل الشعب العماني الشقيق وقيادته ولأركان السفارة العمانية في الكويت وجميع الأشقاء العمانيين المقيمين على أرض الكويت، مبينة انها انتهزت الفرصة لمشاركة عملائها هذه المناسبة لتكون أول شركة اتصالات تبادر بتقديم تخفيضات بهذا الحجم. وأوضحت «زين» انها بادرت بتقديم هذا العرض في إطار حرصها على مشاركة كل عملائها في مناسباتهم على مدار العام، مشيرة إلى ان جميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق سيحصلون على خصم بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى كل من سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، ودولة قطر. وأكدت «زين» انها دائما ما تعتبر نفسها شريكا رئيسيا لعملائها في كل الأوقات والمناسبات، حيث تحرص باستمرار على المشاركة الفاعلة بالمناسبات الوطنية ومختلف المناسبات السعيدة، ومنها الأعياد الوطنية الذي تعيشها كل الشعوب، مؤكدة ان هذا العرض يسري على جميع المكالمات الصوتية الصادرة إلى جميع دول الخليج خلال اليوم السبت 18 نوفمبر، وشاملا جميع عملاء الدفع الآجل والدفع المسبق.