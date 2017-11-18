أعلنت الخطوط الجوية التركية عروضها لمهرجانات الشتاء لشهر نوفمبر، ويمكن للمسافرين من الكويت الآن حجز تذكرة بسعر يصل إلى 99 دينارا إلى مدن مثل لندن وبرشلونة وروما وبراغ وبودابست وسراييفو وفيينا و25 مدينة أخرى في أوروبا.

هذا العرض ساري المفعول عند حجز المسافرين تذكرة من الآن وحتى تاريخ 30 نوفمبر ماداموا ينوون السفر خلال الفترة من 20 نوفمبر 2017 إلى 31 مايو 2018. يمكن للمسافرين من الكويت السفر إلى باريس مقابل 99 دينارا، ولندن وفرانكفورت وأثينا مقابل 109 دنانير، وروما مقابل 119 دينارا، وبرشلونة وفيينا وميلانو مقابل 129 دينارا، وبروكسل واستوكهولم مقابل 139 دينارا، والعديد من الوجهات الأخرى.

وتقدم الخطوط التركية، التي تعد حاليا واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في العالم، خدمات ممتازة لعملائها في درجة رجال الأعمال، وصالة الاستقبال العالمية المعروفة لمسافري درجة رجال الأعمال في مطار أتاتورك. كما تحظى الشركة بسمعة قوية في الضيافة وتوفير الراحة للركاب على جميع المستويات.

وقد فازت الخطوط الجوية التركية خلال 6 سنوات متتالية بجائزة «أفضل شركة طيران في أوروبا» من 2011 حتى 2016 ضمن حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران، وهي أكثر منظمة عالمية معروفة في إجراء استطلاعات رأي الركاب في هذا القطاع. وهذا يدل على التزام الخطوط الجوية التركية المستمر لرضا الركاب ومزيد من التطوير ضمن هذا القطاع.