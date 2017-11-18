أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل) إلى Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت موديز في تقرير لها أن أي استحواذات تمول بديون ستضغط على الأرجح على التقييم الائتماني الأساسي أو التصنيف المستقل لعمانتل البالغ Baa3.

وفي 12 نوفمبر 2017، فازت «عمانتل» في المزاد العلني لشراء حصة إضافية بنسبة 12.1% من رأس المال المصدر في «زين» لتصبح ثاني أكبر المساهمين بحصة 21.9% في المجموعة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحصة «عُمانتل» في «زين» 2.19 مليار دولار (845 مليون ريال عماني) شاملة الاستحواذ المعلن سابقا في 24 أغسطس 2017 على 9.84% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل.

وستموّل «عُمانتل» هذه الصفقة عبر مزيج تسهيلات عبارة عن قرض تجسيري وآخر طويل الأمد. وستتم لاحقا إعادة هيكلة القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل.