قال تقرير وحدة الابحاث التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر على ارتفاع في أدائها وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات (السعري ـ الوزني ـ مؤشر كويت 15 ـ NIC 50) بنسب بلغت 0.8% و1.3% و1.7% و2.1% على التوالي. في حين انخفض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 43.3% ليبلغ 14.1 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 24.9 مليون دينار للاسبوع الماضي، كما انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 34.9%.

وقال التقرير إن تعاملات بورصة الكويت شهدت نوعا من التحسن، وذلك بعد حركة ارتداد فنية لمؤشرات السوق (خصوصا مؤشر كويت 15)، وذلك نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي طالت الأسهم المتوسطة والكبيرة (التشغيلية والبنوك) وذلك بعد وصول هذه الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، ولعل حركة الارتداد التي نشهدها قد تكون مستحقة في ظل الخسائر التي مني بها السوق خلال الأسبوع الماضي، لاسيما في ظل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية من جهة وانتهاء المهلة القانونية لإعلان نتائج الشركات المدرجة (حيث أعلنت العديد من الشركات أرباحها عن فترة التسعة أشهر لتحقق ثمانية قطاعات مختلفة نموا في أرباحها، أبرزها القطاع المصرفي بنسبة نمو بلغت 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي).