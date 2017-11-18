٥ دول تستحوذ على ٥٠% من صادارات النفط .. و١٠٠ دولة

على الـ ٥٠% المتبقية

لايزال النفط السلعة الأكثر تداولا في العالم، رغم الاستثمارات في الطاقة البديلة، وتأتي السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط والتي يتجاوز عددها الـ 100 دولة، حيث تسهم في السوق العالمي بنحو 20.1%، بأرباح تقدر بـ 136.2 مليار دولار عام 2016، بحسب «أرقام».

ويمثل 5 مصدرين فحسب 50% من جميع صادرات النفط، في حين تمثل 100 دولة الـ 50% المتبقية.

هذا وتبلغ حصة العديد من الدول التي تأتي في مراكز متأخرة في التصنيف أقل من 0.25% في السوق العالمي، والتي يمكن حساب أرباحها من التصدير بآلاف الدولارات وليس بالملايين حسب موقع «هاو ماتش» الذي نشر القائمة.

السعودية والدول العربية

حين يتعلق الأمر بالنفط، فلا توجد دولة تضاهي السعودية في حجم تصدير النفط، فالمملكة تمثل خمس صادرات العالم من النفط، وتبلغ أرباحها منه ضعف أرباح روسيا التي تأتي في المركز الثاني بعدها مباشرة.

وإلى جانب المملكة، هناك 3 دول عربية أخرى تحتل مراكز من بين أكثر 10 دول تصديرا للنفط هي العراق الذي يأتي في المركز الثالث، والإمارات في المركز الخامس، والكويت في المركز السادس.

هذا وتأتي الولايات المتحدة بالمركز العشرين، حيث تمثل 1.2% من سوق تصدير النفط، فيما تمثل السعودية 20.1%، وروسيا 10.9%، والعراق 6.8%، وكندا 5.8%، والإمارات 5.7%، والكويت 4.5%، وإيران 4.3%، ونيجيريا 4%، وأنغولا 3.7%، والنرويج 3.3%.