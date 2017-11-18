قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية ابراهيم الخزام اليوم ان العنصر البشري الوطني ركيزة أساسية في نجاح اعمال الشركة مؤكدا تراكم الخبرات التي تحملها الكوادر الوطنية العاملة لديها.

واضاف الخزام في كلمته خلال الحفل السنوي الـ17 الذي أقامته "الكويتية" لشركائها التجاريين بحضور القنصل الكويتي في دبي ذياب الرشيدي ان مركز الأعمال التابع للشركة في الامارة والانجازات التي حققها يعكس تجربة ناجحة يتعين الاستفادة منها في وضع استراتيجية (الكويتية) في الفترة المقبلة.

واوضح ان مركز اعمال (الكويتية) في دبي استطاع ان يحقق ارباحا مادية عالية من خلال تقديم خدمات الدعم الارضي للعديد من شركات الطيران الاخرى العاملة في دبي والتي استفادت من الخبرات العالية لفريق مهندسي صيانة الطائرات التابع ل(الكويتية).

واكد في هذا السياق وجود تفاؤل كبير للنهوض بالشركة لثقتها الكاملة بالعنصر الكويتي مشيرا الى الجهود التي يقوم بها مركز الاعمال التابع للكويتية في دبي للنهوض ب(الكويتية) والارتقاء بخدماتها.

من جانبه قال مدير مركز الاعمال التابع للخطوط الجوية الكويتية بدبي عبدالله العنزي ان المركز نجح في تحقيق جيمع الاهداف المالية التي تم وضعها موضحا ان (الكويتية) نجحت في تأهيل الكوادر وتدريبهم على احدث الطائرات ومنها طائرات بوينغ (787 بي) وايرباص (ايه 380) و(ايه 350) اضافة الى عدد كبير من الطائرات ذات الطرازات المختلفة.

بين العنزي ان الخطوط الجوية الكويتية تقوم بخدمة اكثر من 140 شركة طيران في مختلف المحطات التي تعمل فيها وتملك اكثر من 50 تخويلا من سلطات الطيران المدني المختلفة لاداء الصيانة الفورية للطائرات من الشركات الاخرى "وهذا إنجاز كبير يحسب للشركة".

من ناحيته اكد الرئيس التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية عبدالحليم زيدان خلال الحفل حرص (الكويتية) على التواصل المستمر مع شركات الطيران "من باب التكامل وليس التنافس" مضيفا ان تبادل الخبرات بين المنظمات ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي سيعود بالفائدة على سوق النقل ويرفع من كفاءة الهيئات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

من جهته اوضح مدير إدارة الهندسة لشركة الخطوط الجوية الكويتية فيصل الكريباني انه في اطار الأهمية التي توليها (الكويتية) لتعزيز الامن والسلامة فانها تركز على التواصل وتبادل الخبرات مع شركات الطيران الاخرى مؤكدا ان سلامة الطيران "هو خط احمر لا يمكن تجاوزه"

وشدد الكريباني على ان الشركة تملك سجلا خاليا من الحوادث "وذلك يعود للتدريب المستمر والعالي الذي تقوم به الشركة لكوادرها".

بدوره قال المدير الاقليمي ل(الكويتية) مشعل الصالح ان الشركة نجحت في نشر ثقافة التخطيط والتنفيذ والوعي في قطاع صيانة الطائرات وقطاع التدريب "وهذا بفضل الجهود التي يقوم بها الموظفون على أكمل وجه وطبقا للمواصفات والمقاييس العالمية".

وقام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية بنهاية الحفل بتكريم شركاء مركز الاعمال التابع لها وشكرهم على جهودهم في انجاح أنشطة المركز وكرم الموظفين المميزين التابعين للمركز على جهودهم في إنجاح اعماله.

يذكر ان الخطوط الجوية الكويتية تقيم كل عام حفلا خاصا تجمع فيه جميع شركائها التجاريين في دبي لعرض اهم الانجازات التي حققتها خلال عام كامل وشارك في حفل هذه السنة أكثر من 60 شركة طيران عاملة في الامارة.