وفائي: فعاليات المهرجان سلطت الضوء على أحدث الابتكارات ومستلزمات الأطفال

ندى أبونصر

انطلق مهرجان الطفل الثاني الذي نظمته شركة «اكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات في مجمع «الأفنيوز» وسط إقبال جماهيري كبير ولافت، وبحضور ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومشاركة واسعة من الشركات والجهات الحكومية والخاصة

وقالت المديرة التنفيذية لشركة «اكسبو ـ تاج»، داليا وفائي في بيان صحافي إن الدورة الثانية من المهرجان شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا، إضافة إلى حضور عدد كبير من الأطفال الذين تفاعلوا بشكل كبير مع أنشطة المهرجان وفعالياته على مدار ثلاثة أيام، والتي شملت عروضا وهدايا ومفاجآت كثيرة خاصة بالأم والطفل.

وأضافت أن المهرجان استقبل العديد من الزوار والمهتمين بمستلزمات الطفل والأم على حد سواء، علاوة على استقبال المهرجان للعديد من الحضانات المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعنى بشؤونهم.

وأوضحت وفائي أن فعاليات المهرجان سلطت الضوء على أحدث الابتكارات والاختراعات والمستلزمات المتعلقة بالطفل وحياته في مختلف المجالات، مبينة أن المهرجان حظي بمشاركة ممثلين من اليونيسيف بالأمم المتحدة والعديد من الجهات الحكومية، مثل وزارة الداخلية ممثلة بقسم العلاقات العامة، ووزارة الصحة ممثلة بقسم الصحة الوقائية، إضافة إلى مشاركة «جمعية المعاقين»، و«مكتب الإنماء الاجتماعي» التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن المهرجان حظي أيضا بمشاركة العديد من الشركات والجهات التي تمثل كبرى الشركات والوكالات العالمية التي تعنى بمنتجات الأطفال ومستلزماتهم، فضلا عن مشاركة عيادات طبية وأسنان ومستشفيات، حيث قدمت الكثير من الأنشطة والفعاليات المبهرة للأطفال، إضافة إلى الهدايا والمفاجآت المتنوعة.

وبينت وفائي أن المهرجان حظي بمجموعة من الرعايات البلاتينية تمثلت في شركات MTC Hygiene و«محمد ناصر الهاجري وأولاده» وشركة «نوفلاك» و«صيدليات فارمازون»، إضافة إلى الرعايات الذهبية التي تمثلت في شركات «ناصر محمد الساير للمواد الغذائية»، و«مؤسسة المنيس للتجارة العامة» ومستشفى الأمومة، و«الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)»، و«كبلر للمستلزمات الطبية» و«مركز رويال لطب الأسنان» و«بامبرز» و«هيرو».

وذكرت أن المهرجان حظي كذلك بمشاركة العديد من الجهات الخاصة ذات العلاقة، مثل شركة البروتين الكويتية، وطبيبي، مركز جويل لطب الأسنان، ومركز امباير لطب الأسنان، وشركة الصبيح التجارية، وشركة سيباميد، وبيرفيكتا كلينيك، وشركة بحرة الخليجية (Stemtech)، ومجموعة علي عبدالوهاب المطوع (Mustela)، وشركة أيفكو كويت، وشركة (Banky Kids)، وشركة الزاحم وملهوترا (Chubs)، والشركة الصناعية للمنتجات الطبية (حفاضات فيلفت للأطفال)، ومركز جويرية للأعشاب، ومركز Eye Level للتعليم، ومعهد Genius Brain، وشهاليل لألعاب الأطفال، ومركز Lina’s & Dina’s للتغذية.