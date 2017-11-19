خصومات تصل إلى 40% عند الدفع باستخدام بطاقة السحب الآلي أو بطاقات الائتمان

بمناسبة اليوم العالمي للسكري، يقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه بالتعاون مع مستشفى رويال حياة مجموعة من الخصومات الخاصة لمرضى السكري اعتبارا من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2017.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسكري بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام، ويحرص البنك الأهلي الكويتي على استغلال هذه الفرصة لتسليط الضوء على التوعية بمرض السكري والعلاجات الفعالة لهذا المرض. فمرض السكري أصبح قضية رئيسية في الكويت، حيث تقدر نسبة المصابين من البالغين في الكويت بحوالي 20%.

ويعتبر دعم البنك الأهلي لليوم العالمي للسكري جزءا من مبادراته المستمرة التي تعكس التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.

ويستطيع عملاء البنك الأهلي الكويتي الحصول على خصومات تصل إلى 40% من العلاج في مستشفى رويال حياة عند الدفع باستخدام بطاقة السحب الآلي أو بطاقات الائتمان للبنك الأهلي الكويتي.

وسوف يتمكنون أيضا من شراء باقة مصغرة لاختبارات مرض السكري في مستشفى رويال حياة، والتي تحتوي على اختبار السكر في الدم أثناء الصيام، نسبة HbA1C وتحليل الزلال فقط بـ 20 دينارا، أو باقة السكري الكاملة والتي تشمل اختبار السكر في الدم أثناء الصيام ونسبة HbA1C وتحليل الزلال وفحص الدم الكامل وفحص الدهون والفحص الكلوي فقط بـ 50 دينارا.

ولمزيد من المعلومات حول البنك الأهلي الكويتي يرجى زيارة eahli.com أو الاتصال على خدمة العملاء عبر «أهلا أهلي» على 1899899.