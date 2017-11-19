الورع: اليوم الترفيهي اشتمل على العديد من الفعاليات وتوزيع الهدايا

نظمت إدارة العلاقات العامة في البنك التجاري يوما ترفيهيا لنزلاء دار الأطفال التابعة لإدارة الحضانة العائلية بالتعاون والتنسيق مع المشرفات والقائمين على دار الأطفال. وقد جاءت هذه الزيارة في إطار حرص البنك على التواصل مع الأطفال الصغار ورسم البهجة والابتسامة على وجوههم وإدخال الفرحة على قلوبهم.

وفي هذا السياق، صرحت مساعدة المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة، أماني الورع قائلة: «لقد جاءت فكرة تنظيم هذا اليوم الترفيهي لنزلاء دار الأطفال تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وتكريسا لبرامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة للبنك التجاري والهادفة إلى مد يد العون والمساعدة لكل فئات المجتمع خاصة الأطفال ونزلاء دور الرعاية والمستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة».

وعن الفعاليات التي تضمنها اليوم الترفيهي، كشفت أماني الورع ان اليوم الترفيهي اشتمل على العديد من الفعاليات منها عرض أحدث الأفلام السينمائية التي تناسب الأطفال وتوزيع الهدايا التي تتناسب مع فئاتهم العمرية في جو من البهجة والسرور لمسه فريق العلاقات العامة من الابتسامة التي ارتسمت على وجوه الأطفال الصغار.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة الحضانة العائلية بالشكر الجزيل للبنك التجاري الكويتي على إقامة هذه الفعالية التي ساهمت في إدخال السعادة والفرحة على قلوب الأطفال، متمنين للبنك المزيد من التقدم والازدهار.