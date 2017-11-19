خطة «شفاء» تشمل تأميناً تكافلياً في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو المرض الطارئ



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خطة استثمارية جديدة طويلة الأجل، هي الأولى من نوعها في السوق الكويتي، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المستقبلي، وتوفير حلول تخدم أحد أهم الأغراض الأساسية في حياة الفرد، وهي خطة «شفاء» التي تعتبر حسابا استثماريا طويل الأجل وتتيح تغطية تكافلية لحالات الرعاية الطبية الخاصة.

وقال نائب مدير عام المنتجات للمجموعة في «بيتك» محمد غندور، ان إطلاق هذه الخطة الاستثمارية يأتي ضمن استراتيجية البنك في تطوير المنتجات المصرفية في الكويت، كما ينسجم مع أهدافه في المحافظة على الريادة في سوق المنتجات، والخدمات المتوافقـــة مع الشريعة، والكفيلة بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثماريـــة وتـــــأمين مستقبلهم، مشيرا الى أن «بيتك» أجرى دراسة مستفيضة لسوق الكويت ودول مجلس التعــــــاون الخليجي وحرص على طرح هذا المنتج المميز والفريد من نوعه بين كل البنوك الكويتية، الأمر الذي يؤكد ريادة «بيتك» في طرح حلول فريدة ومنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتطلعاتهم.

وأوضح غندور في تصريح صحافي، ان خطة «شفاء» تحتوي على تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو المرض الطارئ، بشكل إلزامي وسيكون مكونا أساسيا له، ويعتمد على نفس مبدأ الخطط الاستثمارية طويلة الأجل الموجودة حاليا مع مزايا وخيارات تغطية إضافية.

وأضاف ان خطة «شفاء» الادخارية مع التغطية التكافلية لحالات الرعاية الطبية الخاصة تقوم بدفع مبلغ فوري عند تشخيص حالة طارئة مذكورة في قائمة الأمراض الـ 11 المشمولة بالتغطية، لتمكن العميل من دفع تكاليف العلاج أو تغطي انقطاع مصدر الدخل.

ولفت الى ان «شفاء» تشجع العملاء من سن 21 إلى 60 سنة على الادخار التدريجي لمبالغ صغيرة للاستفادة منها عند انتهاء الخطة أو عند الحاجة، مشيرا الى ان الخطة تتألف من عنصرين أساسيين وهما ادخار مبالغ متراكمة بالاضافة الى الأرباح في الحالات الطارئة، وتغطية تكافلية للأفراد في حالات الوفاة بسبب مرض أو حادث، والعجز الكامل الدائم بسبب مرض أو حادث، فضلا عن الأمراض الطارئة.

وذكر ان العميل يقوم بتحديد عدد سنوات الادخار، حيث يكون الحد الأدنى لمدة الادخار 5 سنوات، فيما يكون الحد الأقصى لمدة الادخار 15 سنة، ويجب ألا يتجاوز عمر العميل عند نهاية فترة الادخار 65 سنة.

وقال ان «بيتك» يقوم باستثمار 80% من أقل رصيد شهري في الحساب، ويتم إيداع الأرباح سنويا في حساب «الادخار لحالات الأمراض الطارئة»، وعند انتهاء الخطة يستطيع العميل سحب كامل المبلغ مع الأرباح من الحساب.

وأشار غندور الى ان «بيتك» يتميز بأنه البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم منتجات الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، وان الإقبال على منتجات «بيتك» الاستثمارية يعكس مدى جدوى هذه المنتجات وملاءمتها لاحتياجات العملاء الادخارية والاستثمارية، فيما يؤكد خبرة البنك وتميزه في طرح منتجات مبتكرة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية في الجودة والخصائص والمزايا.

وبالإضافة الى «شفاء»، يوفر «بيتك» باقة متميزة من الخطط الاستثمارية المبتكرة لعملائه تقدم حلولا تخدم أغراضا أساسية في حياة الفرد والمجتمع وهي التعليم من خلال خطة «جامعتي» الاستثمارية، والزواج من خلال خطة «رفاء»، ومشاريع الشباب من خلال خطة «إنجاز»، والحياة بعد التقاعد من خلال خطة «ثمار».