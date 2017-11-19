رحلات جديدة إلى كوتشي ومومباي وأحمد آباد قريباً في 2018



أطلقت «طيران الجزيرة» رحلاتها اليومية إلى حيدر آباد، وعقدت لدى وصولها إلى الهند مؤتمرا صحافيا مشتركا مع شركة مطار حيدر آباد (GHIAL)، بحضور الشركاء من وسائل الإعلام، ووكلاء السفر من الكويت وحيدر آباد وعـــدد من الضيوف المميزين.

وستطـلق «طيـــــران الجزيرة» أيضا رحلاتها إلى كوتشي ومومباي وأحمد آباد في أوائل عام 2018، في إطار إستراتيجية توسيع شبكة وجهاتها في شبه القارة الهنديــة، مستهدفة بهذه الخطوة خدمة ما يقارب مليون مواطن هندي مقيمين في الكويت.

وغادرت الرحلة رقم «J9 608» في 16 نوفمبر، الساعة 18:40 مساء من مطار الكويت الدولي، وهبطت في حيدر آباد الساعة 01:35 صباح اليوم.

وستغادر رحلة العودة «J9 608» من حيدر آباد عند الساعة 02:20 صباحا لتصل الكويت عند الساعة 05:10 صباحا.

وتتميز الرحلة المسائية الجديدة بقدرة أسبوعية تبلغ 4000 مقعد، وتسمح للركاب بالاستمتاع بيوم راحة كامل قبل الوصول إلى وجهتهم.

وفي هذه المناسبة الخاصة، قدم طاقم شركة طيران الجزيرة الحلويات الكويتية التقليدية لجميع الركاب البالغ عددهم 165 راكبا من الكويت إلى حيدر آباد.

وخـــلال المؤتمر، أعـــرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران عن فخره بتعزيز شبكة الشركة في الهند، وسعادته بأن تكون رحلة البداية إلى حيدر آباد، المدينة التي يبلغ عمرها 400 سنة وتعتبر مركزا للتكنولوجيا، ما سيوفر المزيد من الخيارات للمسافرين الهنود، ويسهم في تلبية احتياجات سفرهم من الكويت والرياض وجدة والبحرين ودبي.

وأضـــاف أن الشـــركـــــة توفر أيضا رحلات دينية للمسافرين إلى الطائف في المملكة العربية السعودية، والنجف في العراق، ومشهد في إيران وعمان وصولا إلى الأراضي المقدسة.

وأكد أن الخدمة الجديدة ستسهم في تلبية احتياجات السفر المتزايدة، بأسعار منخفضة التكلفة وبترددات وأوقات مريحة، سواء للترفيه أو العمل أو السفر الديني، مبينا أن الهند قوة مالية وسياحية، ومؤكدا حرص «طيران الجزيرة» على الاستفادة من كافة الفرص الهائلة المقبلة التي توفرها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمطار حيدر آباد، س.ج. ك. كيشور: «يسرنا أن نرحب بطيران الجزيرة في حيدر آباد وباختيارها مطار المدينة ليكون باكورة رحلاتها إلى الهند»، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز العلاقات السياحية بين الهند ومعظم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الكويت وإيران والأردن ومصر وغيرها.

وأضاف أنه مع أكبر شبكة محلية، يشكل مطار حيدر آباد المكان الأفضل، كبوابة للانطلاق نحو جنوب ووسط الهند، مبينا أن إطلاق الخدمة الجديدة إلى الكويت عبر «طيران الجزيرة» سيعزز موقعـه ويشكــــل دليلا على أهميته.

وتحلق «طيران الجزيرة» إلى أكثر من 20 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا والهند، وتعمل بأسطول مؤلف من 8 طائرات «إيرباص A320» حاليا.

وتوفر الشركة قاعة درجة الأعمال المريحة والوجبات المتنوعة على متن الطائرة، إضافة إلى خدمة «Park & Fly» الفريدة من نوعها والتي توفر وقت العملاء وجهدهم من خلال خدمة إيقاف السيارات، كما تسمح الشركة للمسافرين بوزن أمتعة يتراوح بين 30 و50 كيلوغراما للمسافرين حسب درجة السفر.