الرعاية تأتي لدعم ومساندة البرامج المبتكرة التي تثري من معلومات المشاهدين

أعلنــت شركة زيـــن الكويت عن رعايتها لبرنامج «تصاميم» في موسمه الثاني، والذي يقدم مفهوما متميزا للأفكار الإبداعية المتعلقة بالتصميم الداخلي والتأثيث المنزلي العصري ويعرض على تلفزيون الكويت وموقع التواصل الاجتماعي YouTube.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها للموسم الثاني من برنامج «تصاميم» تأتي ضمن حرصها على دعم ومساندة البرامج المبتكرة التي تثري من معلومات المشاهدين بالشكل الذي يحقق المتعـــة والفائدة، بالإضافة إلى احتضان وإبراز المبادرات الشبابية التي تتفوق في التفرد عن غيرها من خلال العمل الجاد والإنجاز الذي يحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تطوير وتحسين مواهب وطاقات الشباب الكويتي في القطاعات والمجالات المختلفة.

وأوضــحت زين أنه ومع انتشـــار وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد شعبيتها في الأعوام السابقة، فإن القنوات الفضائية التقليدية باتت تفتقر إلى البرامج التلفزيونية التي تقرب المسافة بين جمهور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، ما يفوت الفرصة لجذب هذه الشريحة المهمة التي يمثلها الشباب بشكل رئيسي، وهو الهدف الذي يعمل البرنامج على تحقيقه من خلال محتوى مبتكر ومفيد تم إنجازه بإمكانات احترافية عالية.

وبينت الشركة أن هذا البرنامج المميز من تقديم الشابة الكويتية فرح الحميضي يروج لمفهوم نمط الحياة العصرية من خلال استعراض حلول التصميم الداخلي المبتكرة وأساليب التأثيث المنزلي العصري وغيرها من النصائح والإرشادات، ويستضيف نخبة من المصممين الكويتيين لمشاركة خبراتهم مع المشاهدين، وقد حظي الموسم الأول من البرنامج بإقبال كبير على مستوى الخليج العربي فاق الـ 2.7 مليون مشاهدة من خلال حلقات تم تصويرها بكفاءة وجودة عالية وبأسلوب عصري ومميز.