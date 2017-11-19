المطيري: نسعى إلى المشاركة في المسابقات من أجل مساعدة الشباب على اكتساب خبرات جديدة

تستعد جمعية إنجاز الكويتية للمنافسة في مسابقة «إنجاز العرب الإقليمية لرواد الأعمال الشباب» في نسختها الحادية عشرة، والتي ستقام فعالياتها هذا العام لأول مرة في جمهورية مصر العربية بفندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا في الفترة من 20 إلى21 نوفمبر الجاري.

وستشهد المسابقة الإقليمية هذا العام مشاركة الفرق الفائزة في المسابقة الوطنية ل «برنامج الشركة» من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتضمن 17 فريقا مشاركا من 10 دول عربية، تشمل الكويت، والبحرين، والسعودية، ومصر، وفلسطين، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان وسلطنة عمان للتنافس على الفوز بلقب «أفضل شركة طلابية للعام عن فئة الجامعات» و«أفضل شركة طلابية للعام عن فئة مدارس الثانوية» على مستوى المنطقة، حيث سيقوم من خلالها الطلاب بالمشاركة حول كيفية تأسيس شركات حقيقية والتسويق لها وتحويل أفكارهم إلى أعمال ذات مردود تجاري، أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تتكون من القادة ورجال الأعمال العرب.

وتشارك جمعية إنجاز الكويتية بتمثيل الكويت من خلال فريق شركة «أغريفاج» لطلبة المرحلة الثانوية وفريق شركة «يوث كريشن» لطلبة المرحلة الجامعية، اللذين حصدا لقب «أفضل شركة طلابية لعام 2017» في المسابقة الوطنية السنوية لـ «برنامج الشركة».

وتعتبر «أغريفاج» شركة تعمل على إعادة تدوير فضلات الطعام وتحويلها الى سماد طبيعي وتربة غنية، وقد قام بالإشراف على المشروع وتوجيه الطلبة عثمان بودي، وهو طالب سابق في إنجاز الكويت وأحد مؤسسي شركة الهدف الأخضر لتدوير النفايات الحائزة على المركز الاول في مسابقة إنجاز العرب الإقليمية لعام 2008.

أما شركة «يوث كريشن»، فتهدف إلى تقديم منتجات مبتكرة وحلول ترفيهية تسهم في نشر الوعي بالعديد من القضايا في المجتمع الكويتي، من خلال نصائح مسلية، حيث قامت بإطلاق أول منتجاتها وهي لعبة مسلية هادفة تحمل اسم «بوتمبه». قام بالإشراف على المشروع وتوجيه الطلبة عبد اللطيف الشارخ، مدير إدارة الاتصالات في شركة صناعات الغانم، بالتنسيق مع الدكتورة سمر باقر من جامعة الكويت.

وأعربت ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية عن سعادتها بهذه المشاركة قائلة: تسعى جمعية إنجاز الكويتية دائما إلى المشاركة في مختلف المسابقات العربية، من أجل مساعدة الشباب الكويتي على اكتساب خبرات جديدة من خلال التعامل مع طلبة الدول الأخرى، والاطلاع عن قرب على ما يقدموه، لإثراء خبراتهم.