انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا أي بنسبة 0.6% ليبلغ 58.44 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نهاية تداولات الأسبوع بعدما ألمح وزير الطاقة السعودي إلى رغبة بلاده في تمديد اتفاق منظمة أوپيك لخفض الإنتاج عندما تعقد اجتماعها في 30 الجاري، كما ساهم في الارتفاع إغلاق خط أنابيب أميركي رئيسي لنقل الخام بسبب تسرب.وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.36 دولار ليصل إلى 62.72 دولارا، كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار إلى 65.55 دولارا.