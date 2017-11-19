4 مليارات دينار زيادة سنوية بودائع القطاع الخاص بفائدة 2 - 2.5%

8.5 مليارات دينار ودائع بنكية دون فائدة

تباطؤ معدل نمو التسهيلات الائتمانية يعكس معاناة البيئة التشغيلية

المحلل المالي

تعكس الإحصـــائـيــات الائتمانية المرتبطة بالإيداع وجود معاناة في الأنشطة الاقتصادية تظهر واضحة في لجوء القطاع الخاص إلى الودائع البنكية والبحث عن معدل فائدة أعلى، حيث ارتفعت الودائع التي يتم الحصول على فائدة أعلى من 2% سنويا بشكل ملحوظ، وهو ما يتزامن مع ركود قنوات استثمارية أخرى في مقدمتها بورصة الكويت للأوراق المالية والاستثمار العقاري وغيرها من الأنشطة التشغيلية على صعيد قطاعات الخدمات والتصنيع.

يتبين من البيانات الشهرية الأخيرة التي ينشرها بنك الكويت المركزي أن هناك تحولا في هيكل ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية خلال آخر 12 شهرا من حيث فئاتها المتعلقة بأسعار الفائدة المدفوعة عليها لتتركز الودائع في الفئة التي تدفع عليها البنوك أسعار الفائدة ما بين 2% و2.5% حيث انخفضت الودائع خلال آخر 12 شهرا والتي تدفع عليها البنوك فائدة سنوية حتى 2% من 15.26 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2016 الى 13.58 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2017 ما يعادل انخفاضا قيمته 1.7 مليار دينار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع القطاع الخاص التي تدفع عليها البنوك سعر فائدة سنوية تتراوح بين 2% و2.5% بحوالي 4 مليارات دينار خلال آخر 12 شهرا لتسجل نهاية أغسطس 2017 حوالي 7.86 مليارات دينار بالمقارنة مع 3.77 مليارات دينار نهاية أغسطس 2016.

أما ودائع القطاع الخاص التي تدفع لها البنوك سعر فائدة يتراوح ما بين 2.5% و3% فقد تراجعت بحوالي 1.35 مليار دينار خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.6 مليار دينار.

ومن الملاحظ أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك من دون فائدة عليها بلغت نهاية أغسطس 2017 حوالي 8.45 مليارات دينار مرتفعة بحوالي 700 مليون دينار عن أغسطس 2016. أما المسار العام لمعدل أسعار الفائدة المرجحة على جميع فئات الودائع (بحسب أسعار الفائدة) يتبين انه بهبوط تدريجي من 1.65% لشهر أكتوبر 2016 الى 1.61% لشهر أغسطس 2017.

أما متوسط سعر الفائدة المعلنة على ودائع العملاء لأجل 6 أشهر لدى البنوك الكويتية، فقد ارتفع من 1.287% لشهر أغسطس 2016 تدريجيا إلى 1.82% لشهر أغسطس 2017 (50 نقطة أساس) بالتزامن مع رفع سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي وأيضا شهدت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهر ارتفاعا بحوالي 50 نقطة أساس لتسجل 2% من 1.5% لشهر أغسطس 2016.

محفظة التسهيلات الائتمانية

تشير أرقام الائتمان خلال فترة آخر 12 شهرا الى تباطؤ واضح في نمو التسهيلات الائتمانية لتسجل نسبة نمو 3.2% خلال شهر أغسطس 2017 وعلى أساس سنوي لتسجل 35.6 مليار دينار وبزيادة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها ولكن مسار التسهيلات الائتمانية الشهري في تذبذب صعودا وهبوطا وليس من اتجاه واضح نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتشدد في منح القروض من قبل البنوك.

وقد ارتفعـت محفظـة التسهيلات الائتمانية خلال شهر أغسطس بحوالي 192 مليون دينار بعد انخفاضها بحوالي 142 مليون دينار في شهر يوليو الماضي وقبلها كان هناك ارتفاع قيمته 388 مليون دينار في شهر يونيو 2017.

أما إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية بالدينار والعملات الأجنبية فأرقامها الشهرية متذبذبة حيث ارتفعت في شهر أغسطس 2017 بحوالي 240 مليون دينار عن الشهر السابق وبعد انخفاض قيمته 251 مليون دينار وبالرغم من التحسن في أسعار الفائدة، إلا أن ظهور فرص استثمارية في أسواق المال والعقار قد تكون أثرت سلبا على مستوى الودائع. وبالنسبة لودائع القطاع الخاص بالدينار فقد ارتفعت خلال آخر 12 شهرا بنسبة 5.4% ما يعادل 1.64 مليار دينار لتسجل 32.1 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2017.