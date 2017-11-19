الشركة تملك 50 تخويلاً من «الطيران المدني» لصيانة طائرات من شركات أخرى

«الكويتية» نجحت في تأهيل الكوادر وتدريبهم على أحدث الطائرات



قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية إبراهيم الخزام امس، إن العنصر البشري الوطني ركيزة أساسية في نجاح أعمال الشركة، مؤكدا تراكم الخبرات التي تحملها الكوادر الوطنية العاملة لديها.

وأضاف الخزام في كلمته خلال الحفل السنوي الـ 17 الذي أقامته «الكويتية» لشركائها التجاريين بحضور القنصل الكويتي في دبي ذياب الرشيدي، أن مركز الأعمال التابع للشركة في الإمارة والإنجازات التي حققها يعكس تجربة ناجحة يتعين الاستفادة منها في وضع استراتيجية «الكويتية» في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مركز أعمال «الكويتية» في دبي استطاع ان يحقق أرباحا مادية عالية من خلال تقديم خدمات الدعم الأرضي للعديد من شركات الطيران الأخرى العاملة في دبي والتي استفادت من الخبرات العالية لفريق مهندسي صيانة الطائرات التابع لـ «الكويتية».

وأكد في هذا السياق وجود تفاؤل كبير للنهوض بالشركة لثقتها الكاملة بالعنصر الكويتي، مشيرا الى الجهود التي يقوم بها مركز الأعمال التابع للكويتية في دبي للنهوض بـ «الكويتية» والارتقاء بخدماتها.

من جانبه، قال مدير مركز الأعمال التابع للخطوط الجوية الكويتية بدبي عبدالله العنزي إن المركز نجح في تحقيق جميع الأهداف المالية التي تم وضعها، موضحا أن «الكويتية» نجحت في تأهيل الكوادر وتدريبهم على أحدث الطائرات ومنها طائرات بوينغ (787 بي) وايرباص (ايه 380) و(ايه 350) إضافة الى عدد كبير من الطائرات ذات الطرازات المختلفة.

وبين العنزي أن الخطوط الجوية الكويتية تقوم بخدمة أكثر من 140 شركة طيران في مختلف المحطات التي تعمل فيها وتملك أكثر من 50 تخويلا من سلطات الطيران المدني المختلفة لأداء الصيــانــة الفوريـــة للطائرات من الشركات الأخرى «وهذا إنجاز كبير يحسب للشركة».

من ناحيته، أكد الرئيس التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية عبدالحليم زيدان خلال الحفل حرص «الكويتية» على التواصل المستمر مع شركات الطيران «من باب التكامل وليس التنافس»، مضيفا أن تبادل الخبرات بين المنظمات ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي سيعود بالفائدة على سوق النقل وسيرفع من كفاءة الهيئات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، أوضح مدير إدارة الهندسة لشركة الخطوط الكويتية فيصل الكريباني، أنه في إطار الأهمية التي توليها «الكويتية» لتعزيز الأمن والسلامة فإنها تركز على التواصل وتبادل الخبرات مع شركات الطيران الأخرى مؤكدا أن سلامة الطيران «هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه».

وشدد الكريباني على أن الشركة تملك سجلا خاليا من الحوادث، «وذلك يعود للتدريب المستمر والعالي الذي تقوم به الشركة لكوادرها».

بدوره، قال المدير الإقليمي لـ «الكويتية» مشعل الصالح إن الشركة نجحت في نشر ثقافة التخطيط والتنفيذ والوعي في قطاع صيانة الطائرات وقطاع التدريب «وهذا بفضل الجهود التي يقوم بها الموظفون على أكمل وجه ووفقا للمواصفات والمقاييس العالمية».

وقام الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية بنهاية الحفل بتكريم شركاء مركز الأعمال التابع لها وشكرهم على جهودهم في إنجاح أنشطة المركز وكرم الموظفين المميزين التابعين للمركز على جهودهم في إنجاح أعماله.