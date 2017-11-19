قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن الأسبوع الماضي شهد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنقضية من 2017، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 151 شركة، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد حققت تلك الشركات ما يقرب من 1.5 مليار دينار أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي، بارتفاع 15.79% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من 2016، والتي بلغت حينذاك 1.3 مليار دينار.

وعلى صعيد أداء بورصة الكويت بالمقارنة مع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغلت البورصة المرتبة الثانية في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب المسجلة بعد سوق مسقط للأوراق المالية، حيث حقق مؤشرها السعري نموا أسبوعيا نسبته 0.81%، في حين بلغت نسبة نمو مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1%، من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر هما الأكثر الخسارة، حيث سجل مؤشرهما تراجعا أسبوعيا نسبته 1.11% و0.76% على التوالي.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 72 سهما من أصل 157 سهما مدرجا في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 59 سهما، مع بقاء 26 سهما بدون تغير، وقد أدى ذلك إلى تحقيق البورصة لمكاسب بما يزيد على 400 مليون دينار خلال الجلسات الخمس السابقة، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية إلى 26.97 مليار دينار بعد أن كانت 26.57 مليار دينار في الأسبوع قبل السابق، وهو ما يعني أن السوق قد نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 1.51% على صعيد قيمته الرأسمالية الإجمالية، الأمر الذي عزز من مكاسبه منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 6.14%، وذلك بالمقارنة مع نهاية عام 2016، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار.