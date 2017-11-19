شكّلت سيارة «إسكالا» نموذجية التي ظهرت للمرة الأولى في الشرق الأوسط نقطة الجذب الرئيسية على منصة شركة «كاديلاك» خلال «معرض دبي الدولي للسيارات» لهذا العام (14 ـ 18 نوفمبر)، حيث تعرف الزوار عن قرب على التوجه المستقبلي الذي تسلكه العلامة التجارية للسيارات الفاخرة.

وتتمتع «كاديلاك» بمستقبل واعد جدا، حيث استعرضت «إسكالا» المزايا التصميمية الجديدة والتقنيات الرائدة ضمن قطاع السيارات التي بدأت العلامة التجارية طرحها حاليا مثل ميزة Super Cruise.

وعلاوة على هذا، شكل المعرض فرصة لرؤية طرازات كاديلاك جديدة من شأنها استقطاب عملاء اليوم بقوة، شاملة سيارة XTS السيدان التي أعيد تصميمها حديثا وتم إطلاقها على المستوى الإقليمي، إضافة إلى إصدارات العام 2018 من بعض الطرازات الرائدة مثل إسكاليد، CT6 وXT5.

تعليقا على ما تعرضه «كاديلاك» في «معرض دبي الدولي للسيارات»، قال أندرو ليبمان، مدير الاتصال الدولي لدى «كاديلاك»: أردنا أن نعبر عن التزامنا تجاه العملاء وعشاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط، ولا توجد طريقة أفضل للقيام بهذا من الكشف عن سيارة نموذجية ترسم مخطط مستقبل العلامة التجارية.

وأضاف: بدء مع إطلاق مركبة XT4 للمرة الأولى في العام 2019، ستطرح «كاديلاك» مركبة جديدة في الأسواق كل 6 أشهر، ليصل المجموع إلى 5 طرازات خلال فترة سنتين فقط. وستتميز هذه الطرازات ببعض أكثر التقنيات تطورا في قطاع السيارات.

تم تصميم «إسكالا» كي تكون سيارة مخصصة للسائق وفي الوقت ذاته سيارة سيدان مترفة ورائدة، وهي تستعرض اللمسات التصميمية المستقبلية والأنظمة التقنية المتطورة، شاملة نموذجا مبدئيا من محرك V-8 سعة 4.2 ليترات بشاحن توربيني توأمي.

وتعد «إسكالا» نموذجا لطراز أكبر وأرقى وأكثر تعبيرا يكمل كاديلاك CT6، سيارة السيدان الراقية والمتميزة التي تحتل موقع الصدارة ضمن مجموعة طرازات العلامة التجارية.

تتألق سيارة السيدان النموذجية ذات الأبواب الـ 4 عبر تصميم بباب خلفي كبير يفتح للأعلى، ويبلغ طولها الإجمالي 5.347 ملم، وبالتالي هي أطول 163 ملم من سيارة CT6. وسيبدأ الوجه الجديد من تصاميم «كاديلاك» بالظهور في طرازات الإنتاج العام قريبا، بحيث يتضمن تعبيرا جديدا عن مصابيح كاديلاك العمودية التي هي عبارة عن عناصر إنارة من نوع الصمام العضوي الباعث للضوء (OLED) تتميز بكونها نحيفة ومدمجة في موقع أعمق ضمن الواجهة، مما يولد مظهرا أكثر قوة.

ويكتمل هذا من خلال النمط الدقيق ثلاثي الأبعاد في تصميم الشبك الأمامي والعجلات الكبيرة قياس 22 بوصة مع طبقتين من الأذرع.

إلى جانب هذا، كشفت «كاديلاك» عن مجموعة من الطرازات الجديدة للعام 2018 والتي من المتوقع أن تلقى إقبالا كبيرا في الشرق الأوسط، ومن أبرزها سيارة XTS الأنيقة للعام 2018 والتي تمثلت من خلال طراز XTS Platinum. هذه السيارة السيدان التي ظهرت للمرة الأولى إقليميا خلال المعرض، خضعت لعملية إعادة تصميم وهي تتمتع بالجيل الجديد من تصاميم وتقنيات «كاديلاك».