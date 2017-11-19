هبط المؤشر السعري لبورصة الكويت، اليوم الأحد، 103 نقاط ليبلغ مستوى 6215.77 نقطة عند الساعة 12.07 ظهرا ، كما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 3.8 و7.7 نقطة على التوالي.

وبلغت القيمة النقدية للأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 9.4 مليون دينار كويتي (نحو 30.7 مليون دولار أميركي) تمت عبر 2592 صفقة بكميات أسهم بلغت 50.8 مليون سهم.

وكانت أسهم شركات (أولى تكافل) و(أجوان) و(رماية) و(مشاعر) و(المصالح العقارية) و(مدار) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(المال) و(وطني) و(جياد) و(الاثمار) و(بيتك) الأكثر تداولا.