طراز All Terrain من أكاديا يتوافر للمرة الأولى بتحسينات رياضية تعززها لمسات الكروم لمظهر ينبض بالقوة

تطلق شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عرضا من أفضل عروض السيارات لشهر نوفمبر على جي ام سي أكاديا 2018، فما أفضل من راحة البال والاطمئنان للمستقبل؟

حيث حرصت الشركة على ضمان راحة بالك وعلى أن تشعر بالاطمئنان لمدة 3 سنوات متواصلة من ناحية ضمان صيانة سيارتك مجانا وإعادة شراء سيارتك بأفضل سعر بعد انقضاء 3 سنوات.

وتشمل عائلة سيارات GMC أكاديا 2018 المجددة كليا أكاديا SLE، وSLT، ودينالي وAll Terrain. وتتميز بمحركها V6 الفريد في فئته الذي يوقف تشغيل عدد من اسطواناته لفاعلية أكبر في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تكنولوجيا ذاكرة المقاعد الخلفية الأولى من نوعها في عالم السيارات ونظام Apple Car play القياسي، كما يتميز اكاديا بخاصية فتح الباب الخلفي باستشعار القدم (المتوافر في نوع دينالي)، ولأول مرة في GMC يطل طراز All Terrain من أكاديا بتحسينات رياضية تعززها لمسات الكروم لمظهر ينبض بالقوة.

تتميز أكاديا التي تتسع مقاعده لـ 7 ركاب بأدائه المبهر والبارع، وبتحسينات جذرية، ومزايا أمان، فضلا عن الأداء الجبار على الطرقات الوعرة.

ويقدم العملانية المشهود بها إلى جانب المزايا المساعدة التي تعزز رحلتك في أي درب تسلكه، كما ان التكنولوجيا والفخامة سمتان رئيسيتان في GMC أكاديا 2018 ويتجليان بوضوح في شكله الخارجي وانسيابيته المعززة، وبكل تأكيد ستلمسون مواصفات الفخامة والرقي في مقصورته الداخلية الأنيقة والمريحة.

GMC أكاديا الجديد كليا والمجهز بنطاق موسع من تجهيزات السلامة النشطة المتوافرة اختياريا ومحرك V6 3.6 ليترات بقوة 310 أحصنة يقدم لعملائه حزمة شمولية تلبي متطلباتهم بكل معنى الكلمة.

ويوفر تصميم أكاديا 2018 الذي يأتي بأربع فئات منفصلة تتضمن SLE، وSLT، ودينالي وAll Terrain سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم في موقع يتوسط تيراين المدمج ويوكون كبير الحج، وقد شمل التغيير عن التصميم السابق تخفيض وزنه بمعدل 318 كيلوغراما، وتم تعزيز كفاءته باستهلاك الوقود من خلال محركه V6 الذي يوقف تشغيل عدد من اسطواناته، وتم تعزيز قدراته على المناورة مقارنة بالجيل الأول.

ويولد محرك V6 الجديد سعة 3.6 ليترات المتوافر اختياريا المزيد من القوة والفعالية مع قدرات قطر تفوق 1800 كيلوغرام تقديريا (مع حزمة القطر المتوافرة اختياريا)، وهو قادر على توليد قوة تبلغ 310 أحصنة ومستوى استهلاك وقود يبلغ 9.41 ليترات/ 100 كيلومتر على الطرقات السريعة (الدفع الأمامي)، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي محرك أكاديا الجديد على أنظمة الحقن المباشر للوقود والتوقيت المتفاوت، إضافة إلى النظام النشط لإدارة الوقود، وهو يقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ونظام اختيار نمط القيادة بتحكم إلكتروني.

وبوصفه كروس أوفر عصريا مصمما للعائلات، يقدم أكاديا أحدث مزايا السلامة النشطة التي تضمن حمايتهم، إضافة إلى التكنولوجيا المتطورة التي تؤمن تواصلهم الدائم في كل الأوقات، فقد جهزت اكاديا بنظام Apple Car Play الذي يتميز بسهولة استخدامه.

وصممت مزايا السلامة النشطة مثل نظام الفرملة الأمامية لحماية المشاة وكاميرا الرؤية المحيطة - لتساعد السائق في ادراك كل ما يحيط بالسيارة ومعرفة مخاطر الاصطدامات المحتملة، وقد تم تجهيز السيارة قياسيا بتنبيه المقعد الخلفي الذي يعمل على تنبيه السائق في حال نسيان أي شيء في الصف الثاني أو الثالث من المقاعد، وهذه التكنولوجيا تعتبر الأولى من نوعها في عالم السيارات، كما تأتيكم اكاديا 2017 الجديدة كليا بميزة فتح الباب الخلفي باستشعار القدم (تجهيز قياسي) لوصول أسهل إلى الصندوق الخلفي.

وبشرائك لفئتك المفضلة من سيارات اكاديا تضمن لك «بهبهاني» راحة بالك لمدة 3 سنوات من خلال برنامج الصيانة الذي يجعلها باستمرار عند أفضل مستوياتها العملية كما تضمن التوفير باستهلاك الوقود بفضل محركها الذي يوقف عمل جزء من الاسطوانات، والأهم من ذلك فإنك ستتمكن من إعادة بيعها للشركة بأفضل الأسعار ما يجعلها الصفقة الأذكى التي تقوم بها لمنحك أفضل تجربة قيادة على الإطلاق.