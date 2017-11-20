أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الاصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: فخر الدين علي حسين بنكو، فاطمة عبدالله جاسم السميط، صلوح بن صالح بن فهد الرشيدي، نتعى موسى محمد سليم، فاضل حبيب حسين حسن، بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.