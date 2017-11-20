يحرص بنك وربة على تطوير مهارات موظفيه وابقائهم على آخر المستجدات والتطورات العالمية في قطاع الصيرفة عموما والإسلامية خاصة وذلك لتنمية مهاراتهم وتعزيزها بالثقافة المصرفية، بناء عليه والتزاما بتوجيهات وتعليمات بنك الكويت المركزي، قام بنك وربة - البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت - بتنظيم دورة تدريبية لموظفيه بعنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، ساهمت في تبصيرهم حول هذا المفهوم، آلياته، والمخاطر الناجمة عنه.

وقد عقدت الدورة في 18 الجاري في الكلية الاسترالية في الكويت حيث تناولت مواضيع حيوية في هذا الاطار تمحورت حول: تعريف الموظفين بمفهوم غسيل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الإرهاب، وصف الأطر الشرعية والرقابية والدولية لكل منهما، التعرف على آلية تقييم المخاطر وأثرها في تعزيز منهج مكافحة الغسيل، فهم دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة إلى ماهية السياسات والاجراءات المتبعة لمكافحتهما.

وحول هذه الدورة، قال عبدالله حمادة مدير أول قطاع الموارد البشرية في بنك وربة: يأتي تنظيم بنك وربة لدورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب انطلاقا من خطته الاستراتيجية والتي تسعى لتنمية معارف وقدرات موارده البشرية وتزويدهم بكل المعلومات التي تفيدهم في مجال الصيرفة.

وأضاف: لقد سلطت الدورة الضوء على مفهوم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وآخر المستجدات الدولية لمكافحتهما، بالإضافة الى إعطاء فكرة حول تدابير العناية الواجبة المخففة من تبعات كل منها والتي تشمل تحديد المستفيد الفعلي وعملية قبول العملاء الجدد والاحتفاظ ببياناتهم والمراقبة المستمرة لجميع الحسابات.