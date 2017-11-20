الفجي: الشركة تواصل توجهها الإستراتيجي وتوسع خارطة فروعها ومشاريعها

كشفت شركة الراية المتحدة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحة الدينية عن توجهها الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة والمتمثل في التوسع الافقي والرأسي في مشاريعها العقارية المتميزة حول العالم وفي خارطة فروعها المنتشرة في أكثر من قارة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جاسم الفجي: بعد أن رسخت «الراية المتحدة» أقدامها في مجال التطوير العقاري والسياحة الدينية، سنبدأ في تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية للفترة المقبلة والتي تأتي بالتزامن مع النهضة الاقتصادية الضخمة المتوقع أن تشهدها المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص في ظل بدء تطبيق رؤية المملكة 2030، ومن ضمن أهداف تلك الرؤية رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، بمقدار لا يقل عن 5%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65%.

وأضاف: نحن الآن نعيش لحظات قلما تتكرر مرة اخرى من خلال ما طرحه صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حول مدينة «نيوم»، وهذا بدوره سيمثل لنا ولكل المعنيين بالقطاع العقاري فرصا استثمارية واعدة سواء في «نيوم» أو داخل المملكة لاسيما مدنها المقدسة لتكون منشآتنا في مستوى التميز والتفرد.

وتابع: إن بداية تنفيذنا لتوجهنا الاستراتيجي للفترة جاءت قوية وحملت معها مؤشرات أولية نعتبرها إيجابية بامتياز، حيث نجحنا خلال الفترة القليلة الماضية في رفع تصنيف أول مشاريعنا العملاقة في المملكة العربية السعودية، حيث اعتمدت حكومة جمهورية البانيا فندق نسك المدينة بالمدينة المنورة المملوك للشركة كمقر اقامة لوفود الحكومة الالبانية لدى زيارتهم للمدينة المنورة، وقام الوفد عقب عودته إلى العاصمة الالبانية تيرانا بوضع صور للفندق على الموقع الرسمي للحكومة مع وصف حوله كمنشأة فندقية مميزة مع خدمات وصفت بأنها «رائعة ومميزة».