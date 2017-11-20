قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ابتداء من أول يناير 2018 بنسبة 5%.

جاء الإعلان على الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على «تويتر» ردا على سؤال لمواطن سعودي.

كما كشفت الهيئة على حسابها على بعض القطاعات والخدمات المشمولة في نظام الضريبة على القيمة المضافة، أبرزها النقل المحلي والخدمات الإدارية في البنوك.

كما أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى السلع والخدمات، التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها ومن بينها النقل الدولي وتصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج وقائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما شملت قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذو قرابة وثيقة به وأيضا تأجير العقار السكني.

وتعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع الجمارك السعودية، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT في 1 يناير 2018.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل لحث المنشآت التي لم تسجل بعد في ضريبة القيمة المضافة على ضرورة المسارعة في التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017، بهدف الربط بين أنظمة الجهات الحكومية لضمان امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة.