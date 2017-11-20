8 % زيادة سنوية متوقعة للسياح الهنود إلى الشرق الأوسط

دول الخليج ستستقبل 9 ملايين زائر هندي بحلول 2021.. بنمو 50%

23 مليار دولار إنفاق المسافرين الهنود للخارج خلال 2016 بنمو 15% توقع تقرير صادر عن شركة كوليرز إنترناشيونال لتنظيم الأحداث الخاصة بقطاع السفر والسياحة أن يسافر نحو 9 ملايين سائح هندي إلى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2021.

وأشار تقرير أصدرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن سوق السفر الهندي سيزداد إلى 50 مليون شخص بحلول 2021، وسيصاحبه ازدياد متوسط إنفاق المسافرين الهنود لكل رحلة. كما تشير الإحصائيات إلى أن الهند تعتبر من أكبر الأسواق العالمية التي حققت نموا ضخما في الإنفاق في العام 2016، حيث بلغ إنفاق المسافرين للخارج 23.1 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة 15.1% على أساس سنوي.

وعلى مدى 5 سنوات، بلغ متوسط نسبة السياح الهنود من إجمالي الزوار القادمين إلى الكويت حوالي 15.4%، وما نسبته 10.6% من إجمالي الزوار القادمين الى السعودية، ونسبة 17.6% من إجمالي الزوار القادمين إلى البحرين، و11.2% من إجمالي الزوار القادمين لسلطنة عمان، و9.8% من إجمالي الزوار القادمين للإمارات.

ووفقا لتقرير «كوليرز إنترناشيونال» شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي، فإنه من المتوقع أن يزداد أعداد الزوار الهنود بحلول عام 2021 إلى 17.12% في الكويت، و11.88% في السعودية، و19.26% في البحرين، و10.8% في الإمارات، و11.9% في سلطنة عمان. وقد أعلنت سلطنة عمان مؤخرا عن منح تأشيرة الدخول عند الوصول للهنود الذين يحملون تأشيرات لدخول الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو أستراليا أو تأشيرة الشنغن (تأشيرة دخول الدول الأوروبية).

وتحتل الهند المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى دبي، حيث بلغ عدد السياح الهنود القادمين إلى المدينة في الفترة ما بين يناير وسبتمبر إلى 1.4 مليون سائح، بزيادة كبيرة بلغت 20% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016. وتعزى هذه الزيادة أيضا إلى الإجراءات المرنة لحاملي جوازات السفر الهندية للحصول على تأشيرة الدخول الى الدولة، ويتم الآن دراسة إتاحة إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى البلاد.

أما بالنسبة لدولة البحرين، وبما يخص إجراءات السفر لحاملي الجوازات الهندية فإنهم مؤهلون للحصول على تأشيرة إلكترونية Visit-e-Visa ما يعني أنه ليس هناك حاجة للحصول على تأشيرة مختومة على جوازات سفرهم قبل وصولهم الى البلاد.

وبهذا السياق، قال مدير أول معرض سوق السفر العربي سيمون بريس: «من المثير للدهشة أن هناك 65 مليون مواطن هندي فقط ممن يحملون جوازات سفر من أصل 1.3 مليار نسمة وهو التعداد الحالي التقريبي لسكان الهند. وليس مفاجئا أن النمو العالمي في قطاع السفر يقوده السياح من القارة الاسيوية، وهذا ما يتيح لمنطقة الشرق الأوسط فرصة الاستفادة من توافد السياح الهنود المتوقع أن تزداد أعدادهم بنسبة 7-8% سنويا.

وأضاف سيمون بريس قائلا: «من المتوقع استمرار زيادة عدد الهنود القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مع ارتفاع القدرة على الإنفاق والرغبة في السفر إلى الخارج ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 7.1% في عام 2016، وعلى الرغم من توقع انخفاض هذا المعدل الى 5.7% هذا العام بسبب فرض ضريبة على المبيعات، لكنه وبحسب التوقعات سيتعافى ويستقر عند نسبة 8% خلال السنوات القليلة المقبلة».

وكشفت أبحاث كوليرز أن نمو سوق السفر الخارجي من الهند سيكون مدفوعا بالأسر ذات الدخل المتوسط بدلا من الأسر ذات الدخل المرتفع، حيث من المتوقع أن تنمو هذه الشريحة إلى ما يقرب من 20% من إجمالي الأسر الهندية بحلول 2021، في حين أن الفئة الثانية سوف تمثل أقل من 3% فقط.

كما تشكل الهند أيضا وجهة مميزة للزوار من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة الطبية، ومن المتوقع أن تنمو قيمة هذا القطاع من 3.9 مليارات دولار في العام 2016 إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2020.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي خلال الفترة الممتدة من 22-25 أبريل 2018 في دبي الضوء على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.