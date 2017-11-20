300 مليون دولار استثمارات الشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة ديمة كابيتال للاستثمار المنعقدة بنسبة حضور 87.6%، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 5% أي ما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد، وذلك بعد اعتماد البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر، كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة، ووافقت على مجمل بنود جدول الأعمال ومنها التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مع إبراء ذمتهم وتعيين مراقب حسابات وإعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

وقال رئيس مجلس الإدارة نواف معرفي في كلمته أمام الجمعية، ان عام 2016 كان محوريا واستثنائيا في مسيرة الشركة بعد اعتماد نموذج عمل جديد وتطبيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة وتعزيز الكادر الوظيفي بالشركة واستقطاب خبرات وكفاءات متميزة خاصة من العنصر الوطني، مما انعكس على أداء الشركة، حيث حققت الشركة بالتعاون مع مساهميها نجاحات كبيرة في بناء مجموعة من الاستثمارات بلغت نحو 300 مليون دولار في أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا، معربا عن أمله في مواصلة الشركة جهودها في التركيز على الاستثمار في فرص متميزة لتعظيم العوائد وزيادة الأرباح للمستثمرين والمساهمين.

وأضاف معرفي في معرض حديثه عن المؤشرات المالية لعام 2016 مقارنة بالعام السابق، أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 2.6 مليون دينار بارتفاع 28%، فيما انخفض إجمالي المصاريف 22.5%، وبلغ صافي الأرباح 1.2 مليون دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 19.5 مليون دينار بنسبة زيادة 10%.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حسام المزيعل: «بموجب نموذج العمل الجديد للشركة، تم التركيز على التوسع في الاستثمار في العقار الدولي لتحقيق عوائد جيدة وتدفقات نقدية منتظمة، ونعمل على أن تكون «ديمة كابيتال» الوجهة الأولى والخيار الأفضل في الإقليم للعملاء الراغبين في الاستثمار في العقار الدولي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحقق الاستثمار في أسواق بريطانيا والولايات المتحدة عوائد جيدة، وذلك بعد دراسات عديدة ومتابعة لحركة الأسواق، كما ندرس الآن التوسع في أسواق جديدة بعد إجراء الدراسات اللازمة وبالتعاون مع مجموعة من الحلفاء الاستراتيجيين».

وأعرب المزيعل عن تفاؤله باستمرار النمو والتحسن الملموس في أداء الشركة بعد أن تكون لديها رؤية واضحة وخطة عمل محددة وإصرار على تحقيق نمو مستدام، واكتسبت مجموعة من الخبرات والموارد البشرية في مجالات العمل المختلفة، واستقطبت العديد من الكفاءات خاصة من القدرات الكويتية الشابة، لبناء أجيال من القياديين في إطار جهود بناء هيكل تنظيمي يتناسب مع المرحلة الجديدة والتعليمات والضوابط الرقابية وقواعد الحوكمة.